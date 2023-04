Star Wars Celebration 2023 – Ce qu’il faut retenir des annonces

La traditionnelle Star Wars Celebration va bientôt s’achever à Londres. Au cours de cette dernière, les fans de la franchise ont pu, du 7 au 10 avril, arpenter les stands de vente de produits dérivés, assister à des spectacles ou interviews d’acteurs et producteurs impliqués dans des projets se déroulant dans l’univers pensé par Georges Lucas, mais aussi, et surtout, être aux premières loges lors d’annonces quant au futur de la franchise.

C’est dans cet esprit que les représentants de Disney et Lucasfilm, dont la présidente Kathleen Kennedy, ont tenu une conférence dans laquelle ont été présentés les projets en cours pour raconter de nouvelles aventures dans cette galaxie lointaine, très lointaine, et le moins que l’on puisse dire, c’est que Disney n’est pas prêt à accorder du répit à sa poule aux œufs d’or.

L’univers Star Wars s’étend

L’univers de Star Wars s’enrichit de nouvelles ères, situées aux extrêmes de la timeline canon. Ainsi « L’Aube des Jedi » fait son apparition et devient la toute première période connue, précédant l’Ancienne République, laquelle fait également son entrée dans la nouvelle timeline officielle après en avoir été écartée en 2021. De l’autre côté, la nouvelle période du « Nouvel ordre Jedi » constitue les événements ayant lieu après la dernière trilogie de films, avec la renaissance de l’ordre Jedi par Rey Skywalker devenue maître Jedi.

Trois nouveaux films et une nouvelle série à venir

Ceux qui aimeraient voir de nouveaux films Star Wars sur grand écran vont être ravis ; ceux qui aimeraient que l’on arrête d’essorer la franchise comme une vulgaire éponge pour en tirer le maximum de revenus au détriment de toute originalité vont devoir persister dans leur consternation. Pas moins de trois nouveaux films sont en effet prévus par Disney pour les années à venir.

Le premier d’entre eux explorera justement cette nouvelle ère qui fait office de genèse : « L’Aube des Jedi ». Réalisé par James Mangold, qui réalise par ailleurs le nouvel Indy, « Indiana Jones et le Cadran de la Destinée », le film explorera l’origine de la Force et la création des Jedi. Si le lore est privilégié par rapport à un festival d’effets spéciaux et de personnages à rendre badass à tout prix, il est possible que ce soit finalement le film avec le plus grand potentiel et porteur d’enjeux philosophiques intéressants à explorer.

Le second, réalisé par Sharmeen Obaid-Chinoy, réalisatrice pakistanaise par ailleurs active dans la reconnaissance des droits des femmes, sera chargé de raconter la renaissance de l’ordre Jedi par Rey Skywalker, jouée par Daisy Ridley, quinze ans après la fin de la postlogie. Il s’agira sans doute du film le plus attendu au tournant par les détracteurs et les fans, étant donné à quel point Rey est un personnage controversé au sein de la franchise de par la pauvreté de l’écriture du personnage et sa perfection quasi-divine.

Le troisième, enfin, réalisé par Dave Filoni, continuera d’explorer l’univers de la série The Mandalorian (le fameux Mandoverse) sous forme de long-métrage situé entre les épisodes VI et VII. Le film devrait notamment avoir l’emblématique Grand Amirak Thrawn en antagoniste.

Et encore, une nouvelle série centrée sur Ashoka Tano arrivera cet été. Dans celle-ci, l’ancienne apprentie d’Anakin va devoir enquêter sur l’émergence d’une nouvelle menace après la chute de l’Empire Galactique. Produite par Dave Filoni et Jon Favreau, on reverra Rosario Dawson incarner la chevalière Jedi après une première apparence dans la série The Mandalorian.

Il est peu certain que ces films, en stand-alone, apportent quoi que ce soit de substantiel à une franchise qui a été construite par deux trilogies (la troisième étant fondamentalement un remake de la première et placée à la suite de la seconde, elle n’est pas pertinente dans l’univers général) dans lesquelles Georges Lucas savait d’où il partait, où il allait, et les histoires qu’il souhaitait raconter et développer. La Guerre des Clones et le revirement d’Anakin n’auraient pas eu autant d’impact s’ils n’étaient l’intrigue que d’un seul film. Dès lors, ces films isolés seront sans doute sympathiques, mais probablement peu intéressants au regard de ce qu’ils pourraient apporter à l’univers Star Wars.