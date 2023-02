Star Wars Jedi: Survivor – Cal et BD-1 partent en balade

Malgré le petit bouleversement dans l’agenda qu’il vient de subir, à savoir le déplacement de sa date de sortie au 28 avril prochain, Star Wars Jedi: Survivor revient vers nous avec une information et une longue vidéo visant à montrer davantage son gameplay. La première chose à retenir, c’est le petit détail remonté par Stig Asmussen. Dans une interview organisée par Play Magazine, et dont les propos ont notamment été rapportés par Gamesradar, le réalisateur du jeu a annoncé la présence d’une fonctionnalité qui ravira sans bon nombre de joueurs : le système de voyage rapide. Finis les allers-retours que certains ont probablement ressenti comme éprouvants durant le premier opus.

L’autre chose qui nous est servi par IGN est une vidéo se démarquant des précédentes par un contenu plus conséquent. C’est sur un tout petit peu moins de dix minutes qu’elle essayera de captiver notre attention. Ce qui se fera probablement sans mal, du moins si l’on se fie à la forme, les graphismes et les panoramas ayant suffisamment de charme pour séduire. Quant à l’expérience que l’on nous concocte, ça dépendra de la sensibilité de chacun. En tout cas, les connaisseurs ne devraient absolument pas être dépaysés.

La séquence est cependant à déconseiller à quiconque souhaitant conserver le mystère avant la sortie du titre. Autrement, ceux qui n’ont pas ce problème retrouveront Cal et son acolyte robot BD-1 déambulant sur la toute nouvelle planète : Koboh. Échoué et étant dans le besoin de réparer son vaisseau, notre héros va donc partir en quête de toute aide qui lui sera nécessaire, mais cette tâche promet d’être assez mouvementée. Des ennemis en tous genres l’attendent. Ce qui est tant mieux, puisque cela nous offre avant tout l’opportunité de poser un regard sur le système de combat et ainsi avoir un aperçu sur les nouveautés, à l’instar du maniement des deux sabres.