Star Wars Jedi: Survivor rencontre un léger retard

Alors que certains joueurs viennent de peut-être découvrir Star Wars Jedi: Fallen Order grâce à la sélection fournie dans le cadre du PS Plus Essential de janvier 2023, les fans eux se faisaient une grande joie de pouvoir mettre la main sur sa suite initialement prévue pour le 17 mars sur PS5, Xbox Series et PC. Seulement voilà, le temps d’attente vient aujourd’hui de s’allonger, et le jeu ne pourra alors qu’être approché un mois plus tard, soit le 28 avril 2023 plus précisément.

Ainsi, en sortant au jour susmentionné, Star Wars Jedi: Survivor partagera la tête d’affiche avec un autre malheureux qui devait lui aussi prendre rendez-vous avec son public pour une parution plus tôt dans l’année : le fameux Dead Island 2, que l’on a enfin pu revoir depuis de longues années de silence au cours de la précédente édition de la gamescom.

Bien entendu, comme il est généralement admis lors de ce genre de situation, l’équipe de développement s’est exprimée sur le motif de ce retard. Et il n’y a rien de plus simple : Respawn veut juste prendre son temps afin de livrer une copie exemplaire. Il n’y a donc aucune raison de s’en faire outre mesure, d’autant que le message diffusé sur Twitter annonçant la mauvaise nouvelle se veut plus que rassurant. C’est que, selon les mots partagés, il ne reste qu’un travail de finition à apporter, lequel visera par conséquent à régler les quelques bugs et autres petites imperfections qui existent çà et là.

« Au cours des trois dernières années, l’équipe Jedi de Respawn s’est investie corps et âme dans Star Wars Jedi: Survivor, et nous sommes fiers d’annoncer que le prochain chapitre de l’histoire de Cal Kestis est terminé. Nous sommes maintenant entièrement concentrés sur la dernière étape : la correction des bugs pour améliorer les performances, la stabilité, la finition et, surtout, l’expérience du joueur. […] Pour que l’équipe puisse atteindre la barre de qualité de Respawn, lui donner le temps dont elle a besoin et atteindre le niveau de finition que nos fans méritent, nous avons ajouté six semaines cruciales à notre calendrier de sortie. Star Wars Jedi: Survivor sera désormais lancé dans le monde entier le 28 avril. »

Pour rappel, Star Wars Jedi: Survivor prendra place cinq années après les événements narrés par le précédent épisode. Et, en attendant d’en voir un peu plus à son sujet, on peut se rappeler les dernières images diffusées à l’occasion des Game Awards 2022 où l’on voyait pour la première fois quelques éléments de gameplay.