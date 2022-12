Dead Island 2 – Plus vivant que jamais

C’est par le biais d’une scène qu’on aurait dit tout droit tirée du film Shaun Of The Dead que Dead Island 2 revient d’entre les morts à l’occasion show intitulé Another Day in HELL-A. Suite de l’opus sorti en septembre 2011, le jeu a connu une longue phase de torpeur à tel point que l’on pensait annulé, mais non, il a tenu bon et se présente aujourd’hui en bonne et due forme.

Dead Island 2 semble plus gore avec des hectolitres de sang à déverser dans les rues de L.A, le nouveau terrain de jeu. Durant la présentation, des protagonistes entrent dans une villa et y découvrent tour à tour différents CDs donnant accès à des phases de gameplay. L’occasion d’apercevoir certaines des différentes habilitées de votre protagoniste. La plus importante : en cas de morsure, vous débloquez un mode Berserker, ce qui vous octroiera un bonus au niveau de vos dégâts. Le soft semble avoir emprunté certaines fonctionnalités ainsi qu’une fluidité de mouvements héritée de son petit frère : Dying Light. L’aspect crafting sera toujours de la partie et il sera possible de personnaliser ses armes (katanas, machettes, épées, marteaux, plus gros marteaux et bien sûr un nombre conséquent d’armes à feu). Tout cela afin de découper, frapper, écraser, brûler, exploser et on en passe…

Nous avons également vu une galerie de personnages hauts en couleurs. Passant du protagoniste en peignoir faisant penser au Dude de Big Lebowsky (ou Thor de Endgame pour les plus jeunes), au personnage afro-américain défonçant une porte, qui n’est pas sans rappeler Sam B de Dead Island premier du nom. Il se paie même le luxe de placer Romero sur une devanture, petit clin d’œil au défunt George A Romero, figure emblématique du cinéma d’horreur de zombies.

Dead Island 2 est d’ores et déjà disponible à la précommande pour une sortie fixée au 28 avril 2023 avec différentes éditions. L’édition Hell-A comprend :

Un SteelBook exclusif avec le CD du jeu dedans

Le pass d’extension

La carte de Venice Beach

6 cartes de Tarot aux couleurs des personnages du jeu

2 pin’s

1 écusson

Le pack d’armes dorées

Le pack « Pulp Weapons »

Les packs de personnage 1 & 2

Également pour toute précommande du jeu, le pack Souvenir de Banoi est offert, il comprend :