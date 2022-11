Dying Light 2 : le DLC sanglant « Bloody Ties » enfin disponible

Après Resident Evil et Silent Hill c’est au tour de Dying Light 2 d’entrer en scène. Ces derniers temps, les jeux d’horreur sont mis en avant, notamment avec les annonces d’extensions ou de remakes pour les licences Resident Evil et Silent Hill. Les développeurs veulent garder une communauté autour de leurs bébés, et pour ce faire, ils rajoutent régulièrement du contenu à leurs jeux afin d’en prolonger la durée de vie. C’est pourquoi il y a deux mois maintenant, les studios Techland avaient annoncé la sortie prochaine d’une extension pour le deuxième opus de leur franchise. Nommé « Bloody Ties », ce premier DLC narratif pour Dying Light 2 devait initialement sortir en septembre, avant d’être une première fois repoussé au 13 octobre, pour être ensuite repoussé une seconde fois au 10 novembre. Mais malgré ces quelques reports, l’extension est là, et c’est ce qui compte.

De son nom complet « Dying Light 2 : Stay Human », le jeu est sorti en 2021 développé par le studio Techland, et l’histoire débute quinze ans après celle du premier opus de la franchise. Les joueurs incarnent un certain Aiden Caldwell, personnage doté de compétences en parkour. Le scénario prend place dans un monde rempli « d’infectés » (des zombies, en somme), et le joueur a pour mission d’éliminer ces créatures. Le jeu se joue à la première personne et il s’agit d’un open-world post-apocalyptique. Le DLC Bloody Ties désormais disponible permet à M. Caldwell de prolonger son voyage…

Bloody Ties : contenu et prix

Dans cette extension, le joueur est invité à découvrir le sinistre « Hall du carnage », un opéra changé en arène de combat. Aiden participera à un tournoi sanglant au sein de cette arène, les développeurs nous annoncent même que les joueurs devront prendre des décisions cruciales au cours de cette extension :

« Partez pour une nouvelle aventure où Aiden se lance dans un tournoi sanglant. Quand la lutte pour le pouvoir et la vengeance atteindra son apogée, vous devrez faire des choix difficiles. Le destin de nombreuses personnes repose entre vos mains. »

Un DLC qui semble promettre un scénario divergeant en fonction des choix pris par les joueurs, une fonctionnalité qui permettra à nos tueurs d’infectés de vivre une expérience différente à chaque fois.

Aiden va croiser la route de plusieurs personnages inédits tels que Astrid (la showrunner du Hall du carnage), Ciro (un combattant bourré d’enthousiasme) ou encore le grand méchant loup, j’ai nommé le terrible champion de l’arène : Skullface. Ces rencontres seront l’occasion pour le joueur de découvrir tous les mystères et secrets que cache cette fameuse arène.

Côté combats, hormis le fameux champion de l’arène, le DLC dévoile l’arrivée de nouveaux infectés. Aiden devra faire face au « Gorille démolisseur », au « Cataclysm » ou encore au « Brasier », sans compter les autres infectés plus mineurs. Mais pas de panique ! Les joueurs pourront mettre la main sur le « Carnage Manica », un genre de bouclier blindé qui semble résister à bien des attaques. Une nouvelle arme qu’il faudra utiliser avec le bon timing afin de parer les attaques des adversaires les plus féroces de l’arène.

Le DLC est disponible sur le site de Techland pour la somme de 9,99€. Cette extension promet donc aux joueurs de vivre une expérience totalement différente de la campagne principale, le tout dans un univers sanglant et terrifiant, de quoi ravir les fans de la licence à succès.