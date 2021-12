Dying Light 2 Stay Human passe gold, mais ça veut dire quoi ?

Le premier Dying Light remonte déjà à 2015, ça va bientôt faire sept ans qu’on espère pouvoir de nouveau massacrer des zombies tout en faisant du parcours – c’est bien pour ça qu’on joue à Dying Light, non ? Pour le coup, qu’on aime le jeu ou pas, c’est assez satisfaisant de le parcourir, rien que pour son gameplay. Et depuis l’annonce d’un deuxième opus en 2018 lors de l’E3, on attend toujours de pouvoir mettre les mains sur Dying Light 2: Stay Human. Le jeu a quand même été repoussé deux fois, mais cette fois-ci, on ne devrait plus avoir de report, étant donné que le titre est passé gold, mais au fait…

Si comme beaucoup de personnes, vous ne savez pas ce que ça signifie pour un jeu de passer gold, on va éclairer votre lanterne. C’est une phase assez importante dans le développement d’un jeu vidéo, car il s’agit de la dernière grosse étape de la chaîne de production. En effet, le jeu passe par l’état de projet, de développement, de play-tests et de débug et jusqu’à cette ultime étape. Il est enfin considéré comme « fini » et il est donc prêt à entrer en production pour la version physique.

Cela signifie deux choses : pour les développeurs, le jeu est enfin à la hauteur de leurs attentes et peut donc entrer en production, et surtout, Dying Light 2 dans ce cas précis a très peu de chances d’être encore une fois repoussé. Et pour la petite anecdote, l’expression « passer gold » vient de la phase de pressage où le disque de référence, dit Master, est maintes fois pressé et subit des traitements métalliques qui le rendent au final couleur or, d’où le mot « gold ». Vous le saviez ?

Dying Light 2 Stay Human est donc dans cette phase précise, et on va enfin pouvoir toucher au jeu du studio Techland, qui s’est empressé de remercier la communauté sur Twitter :

Cela n’aurait pas été possible sans votre soutien pendant toutes ces années. Nous allons encore passer du temps pour être sûr de vous proposer la meilleure expérience possible. Merci d’être avec nous !

Une chose est sûre, ils sont très enthousiastes à l’idée de pouvoir sortir leur jeu. Après des années de galère, d’enquêtes internes sur les membres du studio comme le scénariste Chris Avelonne, et les nombreux reports qui ont suivi, cela sonne comme un réel soulagement pour le studio. Le développement continuera évidemment pour peaufiner le jeu et pour réparer ce qui devra l’être, que ce soit jusqu’à la date officielle, et même après. Dying Light 2 Stay Human est prévu pour le 4 février prochain sur PC, Switch, PlayStation 4 et 5 et Xbox One et Series X|S. En espérant que ce dernier soit à la hauteur de nos espérances, et des ambitions de Techland.