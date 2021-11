World War Z – La version Switch réhausse-t-elle le niveau ?

Sorti initialement en 2019 sur PS4, Xbox One et PC, World War Z est arrivé ce 2 novembre 2021 sur notre console portable de salon préférée : la petite Switch. On va se concentrer ici sur cette version spécifiquement, car il y a des choses à dire. Mais pour rappel, World War Z est un TPS coopératif développé par Saber Interactive, un studio de développement habitué aux shooters. Le jeu a malheureusement du mal à se détacher de ses principales références, et ne fait même pas mieux que ces dernières.

On a en effet un titre qui ressemble énormément à Left 4 Dead : un FPS coopératif à 4 personnes, en ligne ou en local, avec des potes ou avec des IA (mais on vous déconseille cette version), avec des « zombies » spéciaux qui arrivent de temps en temps. Le jeu ressemble vraiment à un Left 4 Dead lowcost. Même la première mission dans la liste qui se passe à New York où vous stationnez dans un centre commercial pour protéger une voiture est la même que la mission « Centre de la mort » de Left 4 Dead 2. Un constat un peu triste.

Sur Switch, mais pour qui ?

Quand on est arrivé sur l’écran titre de cette version Switch pour la première fois, on était nous même un peu perdus. Il n’y a aucun tutoriel de disponible, et les contrôles adaptés pour la console sont un peu (beaucoup) rigides. Le jeu présente en plus énormément de modes de jeux différents, avec des personnalisations d’équipements, des classes et des personnages en tous genres pas du tout expliqués ; le tout aurait pu être distillé petit à petit pour qu’on comprenne ce à quoi on joue.

Clairement si vous n’avez jamais joué à un jeu comme Left 4 Dead, c’est la frustration assurée. Vous allez être complètement perdus. Et contrairement à une version PC où vous pourrez vous adapter rapidement, tant l’interface peut être vite parcourue, ici, ne serait-ce que pour changer de mod, c’est long, mais long ! Et rappelons-le, il n’y a aucun didacticiel : c’est à dire que vous devrez passer par beaucoup de parties avant d’être à l’aise pour installer une tourelle.

Une optimisation digne des plus petits

C’est évidemment facile de parler de graphisme ratés pour un jeu Switch, sachant que de base à ce niveau là, elle n’est pas comparable à une PS4 ou une Xbox One par exemple. Mais à ce point c’est assez effarant. Si vous jouez à World War Z Switch sur télé, vous ressentirez ce décalage où on se sent sur Xbox 360, mais alors si vous jouez en nomade, là c’est la débandade ! Tout est flou, et manque clairement d’une bonne dose de taf niveau optimisation. Quand on voit des infectés cliper à travers le mur, ça fait vraiment tâche.

World War Z sur serveur Nintendo

On voit très vite les limites du mode solo avec des IA. C’est rébarbatif, sans aucun fun, et vous devrez jouer les baby-sitters pour vos compagnons en plus de combattre des centaines d’infectés. Donc c’est tout naturellement que l’on va se tourner très rapidement vers le mode multijoueur, mais là encore, on est habitué aux serveurs instables de Nintendo.

Quand vous sélectionnez le mode multijoueur, le jeu se lance très vite avec des IA et se rempli au fur et à mesure au fil de la partie. C’est déjà bizarre, mais si vous avez le malheur d’appuyer sur le bouton home une demi seconde, c’est retour direct au menu principal. Le jeu est peut être très appréciable à jouer entre amis, cela pourrait éluder beaucoup d’aspects négatifs du jeu, mais il aurait fallu que ce mode de jeu soit impeccable, ce qui n’est pas le cas ici.

Le plus regrettable, c’est que pour les amoureux de World War Z (c’est à dire finalement très peu de personnes) c’est vraiment le sentiment de horde qu’on attend de ressentir. Les infectés du monde de Max Brooks ont la particularité d’être beaucoup plus virulents et rapides que toutes les autres représentations de morts vivants dans le paysage de la pop culture. Days Gone fait au final mieux à ce niveau.

Cette version Switch fait pâle figure, alors même que le jeu de base avait déjà du mal à tenir debout. Peut-être que certaines mises à jour pourront rendre le jeu jouable, et pourquoi pas sympathique entre ami, mais ça n’ira certainement jamais plus loin.