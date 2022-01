Dying Light 2: Stay Human… et pour longtemps

L’heure approche enfin pour nos ami(e)s survivalistes de la première heure ! Plus que trois petites semaines à attendre avant la sortie du prochain titre de Techland : Dying Light 2: Stay Human. Le compte Twitter officiel voulait déjà nous faire saliver le 8 janvier dernier en nous annonçant une durée de vie de plus 500 heures pour celles et ceux qui voudraient compléter le jeu à 100%. Propos qui n’ont pas manqué de faire sauter au plafond les internautes et de créer l’effet inverse de celui escompté. La grande majorité des réactions à ce tweet vacillaient entre l’incompréhension et la colère de devoir passer autant de temps sur le titre pour pouvoir en venir à bout. Retour de bâton pour le studio qui a voulu sortir les gros chiffres avant de revenir sur ses propres propos en expliquant que la campagne principale et les quêtes secondaires prendraient un peu moins de 100 heures.

Après ce petit flop de communication, Techland semble vouloir rassurer les joueurs potentiels en affichant un calendrier prévisionnel posé sur cinq ans avec au programme : des événements ponctuels, de nouvelles maps, du contenu supplémentaire pour alimenter la trame narrative ainsi que l’ajout de nouveaux objets in-game. Rappelons pour mémoire que le premier opus de la saga nous avait présenté un schéma similaire en nous offrant son lot de DLC qui se sont étalés de 2015 à fin 2021, sans compter un portage tardif de la version Platinum du jeu sur Switch en octobre dernier. Malgré certains contenus discutables (réutiliser un jeu avorté de med-fantasy pour en faire un DLC sous forme de jeu d’arcade) ou un peu légers (le scénario du premier DLC The Following apportait un regard nouveau sur l’épidémie, mais la nouvelle map semblait déserte face au jeu original), on ne peut que saluer le travail de Techland qui alimente depuis plus de six ans son premier volet.

Pour les plus impatients d’entre vous, voici la dernière fournée d’images exclusives de Dying Light 2: Stay Human. La vidéo met cette fois l’accent sur l’aspect narratif et le rôle du personnage principal dans cette nouvelle intrigue qui s’annonce déjà explosive.

Dying Light 2: Stay Human sera disponible le 4 février prochain sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One et PC. Runners, affûtez vos machettes.