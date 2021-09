Dying Light 2 – Retour de la machette en carton ?

Bien que Dying Light 2 vienne d’être repoussé il y a peu, les développeurs continuent toujours à nous en dévoiler plus sur la très attendue suite du jeu de zombies. Au menu du jour cette fois-ci, le système d’armement prévu in-game. Bien que les développeurs aient annoncé que des grosses informations seraient dévoilées en octobre, ces derniers n’ont pas pu s’empêcher de nous livrer un avant-goût en nous expliquant comment fonctionneront les armes dans Dying Light 2, pour le meilleur comme pour le pire.

Peu de monde sera surpris d’apprendre que le jeu sera doté d’un très grand arsenal comme son prédécesseur, avec une pléthore d’armes à fabriquer plus dangereuses les unes que les autres. Il semblerait d’ailleurs que le craft aura une place encore plus présente dans cet opus en raison du scénario. Pour rappel, Dying Light 2 se déroule vingt ans après le premier opus. Les armes se font donc de plus en plus rares dans cette apocalypse et coûteront bien plus cher que dans le premier jeu.

Les développeurs était soucieux de suivre cette logique, les armes seront donc plus dures à trouver et auront aussi une apparence un peu plus “survivaliste”. Après vingt ans d’utilisation, il n’est pas étonnant de trouver des machettes ou des fusils faits de bric et de broc ou tenant à l’aide d’une réparation hasardeuse. Autre point qui ne va pas plaire à tout le monde, les armes auront toujours une durabilité dans Dying Light 2. Ce qui implique forcément que vous ne pourrez pas parcourir toute l’aventure avec votre batte de baseball chérie sans devoir en changer plusieurs fois.

Même s’il était déjà source de discorde dans le premier opus, les développeurs n’ont malgré tout pas voulu retirer ce système d’usure, à l’image de celui utilisé dans Dead Island. Techland précise toutefois que le système sera plus travaillé afin de prévenir la frustration des joueurs, notamment avec des indications sonores annonçant la destruction prochaine de notre cher équipement. Reste plus qu’à attendre le 22 février prochain pour s’en assurer.