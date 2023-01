Star Wars – La présentation du jeu en monde ouvert d’Ubisoft pour bientôt ?

Il y a deux ans, Lucasfilm et Ubisoft scellaient un partenariat pour développer un jeu ambitieux franchisé Star Wars. Yves Guillemot, confondateur et président du groupe français, s’était alors félicité du projet naissant :

« La richesse de l’univers de Star Wars est une source d’inspiration fabuleuse pour nos équipes. C’est le début d’une collaboration de long terme avec Disney et Lucasfilm Games, et nous sommes heureux de travailler main dans la main pour enrichir l’incroyable héritage de Lucasfilm avec un jeu qui saura ravir les fans. »

On sait très peu de choses concernant le jeu pour l’instant, hormis qu’il s’agira d’un jeu narratif et en monde ouvert, que le personnage du joueur sera personnalisable et que le monde ouvert permettra aux joueurs de voyager entre des systèmes stellaires. Pourra-t-on passer d’une planète à l’espace sans transition à la manière d’un No Man Sky ou le joueur se téléportera-t-il depuis une planète à une autre ou à son vaisseau comme dans un Mass Effect: Andromeda ? Hélas, depuis cette annonce, peu de détails ont filtré et aucune annonce ou leak à se mettre sous la dent. Aujourd’hui, le directeur de production du jeu, Julian Gerighty, a posté un tweet qui rappelle d’une part au monde l’existence quelque peu oubliée de ce jeu en développement mais, surtout, prépare manifestement à une annonce en 2023.

« Bonne année à tous. 2023 va être incroyable pour nous. Rejoignez l’aventure. #MassiveStarWars »

Il est donc certain que nous aurons droit à un teaser ou un trailer pour ce jeu cette année. D’autant que le 16 décembre 2022, Massive Entertainment recherchait des playtesteurs en Suède pour tester le jeu dans sa version actuelle et avoir des retours précieux pour la suite du développement. Autrement dit, le projet a silencieusement bien avancé depuis 2021 et malgré son ampleur et son ambition, il ne semble pas subir de chaos managérial comme un certain Beyond Good and Evil 2.

Pour rappel, le projet a été confié au studio Massive Entertainement, détenu par Ubisoft. Bien que l’on puisse faire confiance aux développeurs derrière les jeux The Division, il est permis de s’interroger sur le modèle économique qu’adoptera le jeu, et notamment s’il sera massivement multijoueur comme les succès récents du studio. D’autant que les jeux multijoueurs free-to-play bourrés de microtransactions semblent devenir un standard dans l’industrie vidéoludique aujourd’hui. Pour citer les sages paroles de maître Kenobi, ayons « a good feeling about this ».