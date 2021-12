Final Fantasy VII Remake sur PC serait le pire portage PC pour un jeu AAA

Final Fantasy 7 Remake est arrivé sur PC le 16 décembre 2021 sur Epic Games Store dans sa version Intergrade. Attendu fébrilement par le public PC depuis sa sortie sur PS4 puis PS5, les joueurs peuvent enfin retrouver Cloud, Tifa, Barrett, et parcourir Midgard dans son plus bel écrin. Ou pas.

Square Enix avait déjà subi un premier mouvement de mécontentement en annonçant que le jeu serait vendu 80€, et une seconde vague de colère s’apprête à s’abattre sur la firme. La cause de cette dernière : le portage, qui selon les premières analyses matérielles réalisées par les spécialistes de la technique Digital Foundry, ne serait absolument pas optimisé pour PC.

Le titre a été soumis a une batterie de tests, et les premiers résultats sont très loin d’être concluants. FF7Remake Intergrade PC souffrirait de nombreux bugs, d’images perdues lorsque l’on fait tourner la caméra, et le jeu devait tourner à 60fps « alors qu’il ne l’est certainement pas » selon le spécialiste Alexander Battaglia. Pour précision, le jeu a été testé sur un Intel i9-10900K et une Nvidia RTX 3090 à 1080p, mais FF7 n’a que rarement atteint les 60 images par seconde.

Alexander Battaglia finit même par conclure avec des mots très rudes, et un avertissement lancé au public : « C’est littéralement la pire version AAA que j’ai vue sur PC depuis longtemps. Je suggère humblement que personne ne devrait l’acheter. » Ces informations ont été rapidement relayées sur les réseaux sociaux, et les commentaires de joueurs subissant de nombreux désagréments commencent à fleurir.

La déception est d’autant plus grande que le jeu tourne très correctement sur une PS4 classique, et que cette version PC devait venir sublimer graphiquement le matériau de base, tout en touchant un nouveau public. Cela n’enlève en rien les qualités intrinsèques du jeu, qui reste une très belle réinterprétation du culte FF7 de la PS1, bien que sans grande prise de risque (et bien trop linéaire), mais il est bien dommage que Square Enix n’ait pas soigné sa copie PC.

Certains diront que Square était bien trop pressé de pouvoir sortir Final Fantasy 7 Remake à quelques encablures de Noël, et ils auront peut-être raison. Bien entendu, des patchs et autres mises à jour sont d’ores et déjà prévus. C’est à croire que le jeu vidéo AAA est désormais condamné à sortir dans des états bancals, appâtant le chaland à grand renfort de trailer flambant neuf, et autres promesses d’expérience inédite, pour ne devenir pleinement mature et jouable quelques mois ou années plus tard… Vous avez remarqué ? On a réussi à parler de tout ça sans évoquer Cyberpunk 2077. Oh m****.