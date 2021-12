Final Fantasy XIV: Endwalker – Pourquoi vous ne pouvez plus télécharger le jeu

Si vous êtes un amateur de Final Fantasy XIV, vous n’êtes sûrement pas sans savoir que le MMORPG de Square Enix a récemment accueilli sa dernière extension nommée Endwalker. Et quelle extension ! Cette dernière promet de nombreuses heures de jeu avec de nouvelles villes, donjons, défis et raids, sans oublier des jobs et des races inconnus, une liste bien plus longue en vrai à laquelle notre énumération peine à rendre hommage. Si vous disions que cette mise à jour a tant de succès que l’éditeur se voit contraint d’en stopper la distribution ?

Enfin, c’est en fait le jeu dans sa totalité qui n’est plus distribué. Si par le plus grand des hasards vous vous décidiez de vous lancer, sachez que vos premiers pas ne seront pas pour tout de suite. La nouvelle provient naturellement de l’éditeur qui, par le biais de Naoki Yoshida (le producteur exécutif du jeu) et d’un communiqué (dans les sources) annonce la fin temporaire de la commercialisation de son titre aussi bien dans son édition basique que complète.

Les raisons de ce choix ? Final Fantasy XIV serait si populaire ces derniers temps que les serveurs peinent à tenir la cadence et que ça génère en réponse des files d’attente qui ne désemplissent pas. Plus encore, puisqu’un problème ne vient jamais seul, un bug de connexion parallèle serait apparu d’après joueurs, ces derniers signalant le retour de l’erreur 2002 (qui avait alors contribué à ternir le lancement de la version 1.0 du MMO). Donc, plutôt que de laisser la situation s’aggraver, Square Enix a simplement décidé de suspendre la vente de son produit et de prendre quelques jours pour corriger les problèmes (en laissant toutefois la possibilité aux abonnés (ceux qui paient) de jouer).

Comment va se dérouler le retour pour les autres alors ? De l’aveu de l’intéressé, le retour de Final Fantasy XIV: Endwalker prendra quelques jours, le temps pour Square Enix de trouver des solutions avec ses partenaires mais aussi de dérouler un patch correctif 6.01 (devant corriger un certain nombre de problèmes comme le bug de connexion évoque plus haut). Après ça, les abonnés (joueurs payants toujours) se verront offrir 14 jours d’abonnement en plus des 7 jours déjà offerts en compensation des problèmes dont le jeu a souffert ces dernières semaines.

En gros, nouveaux joueurs voulant se plonger dans l’expérience, joueurs saisonniers courroucés par les problèmes de connexion, vous n’aurez de choix de prendre votre mal en patience pour encore quelques jours. Une fois les problèmes corrigés, le MMO reprendra sa fiche de route initiale sans prise de délai supplémentaire.