Final Fantasy XIV – Bientôt sur consoles Xbox ?

Il y a quelques jours durant une présentation de l’extension Final Fantasy XIV: Endwalker, le directeur et producteur du jeu Naoki Yoshida a révélé que le MMORPG produit par Square Enix avait dépassé les 24 millions de joueurs, devenant ainsi le Final Fantasy le plus rentable de la série, et ce même s’il n’est pas disponible sur toutes les plateformes. En effet, à l’heure actuelle, Final Fantasy XIV est disponible sur PC, PS4 et PS5. La version Xbox manque toujours à l’appel.

Cependant, Naoki Yoshida se montre confiant à propos de la sortie du jeu sur Xbox car Square Enix et Microsoft discutent toujours autour de cette question et il semblerait que cela soit dans le bon sens. Il l’a affirmé pendant une interview avec le média Easy Allies pendant laquelle il s’est excusé de ne pas pouvoir réellement répondre aux nombreuses questions sur ce sujet :

« Je suis désolé de dire les mêmes choses à chaque fois, mais nous sommes toujours en discussion avec Microsoft. J’ai le sentiment que nos échanges vont dans le bon sens. Je ne veux pas dire que nous n’avons pas de version Xbox, mais j’espère que le timing sera bon bientôt, car j’ai quelques informations à donner aux joueurs. Je suis sûr que les gens ont des tas de questions à ce sujet, et il y a beaucoup de choses que j’aimerais partager, mais j’ai bien peur de ne pas pouvoir en dire plus. Je suis sûr que le moment viendra, donc si vous pouviez rester à nos côtés, ce serait formidable. » – Naoki Yoshida, Directeur et producteur de FFXIV. (Traduit par la rédaction).

Ce commentaire nous laisse penser que cette affaire est plus un souci de timing qu’autre chose puisque vu le succès du jeu sur PC et consoles PlayStation, on aurait du mal à croire que le portage sur Xbox ne se réalisera pas. Depuis quelques années avec le reboot Final Fantasy XIV: A Realm Reborn ainsi que plusieurs extensions, le MMORPG semble éternel tant son succès ne fait que croître dans le temps.

En attendant, l’extension majeure Final Fantasy XIV: Endwalker est prévue pour le 23 novembre incluant notamment de nouvelles zones et des heures et des heures de nouvelles quêtes d’histoires.