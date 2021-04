Final Fantasy XIV Online – Notre avis sur la bêta PS5

Annoncée en grande pompe lors d’un stream en février dernier, la bêta de la version PS5 de Final Fantasy XIV est enfin passé entre nos mains. Nous avons donc bien pris le temps d’explorer le jeu pour constater les bénéfices ou non de cette version PS5, mais comme le terme bêta l’indique, partez aussi du principe que les choses vont très certainement évoluer en fonction des retours des joueurs et des données que l’équipe derrière le jeu récoltera durant toute cette période de test, dont aucune date de fin n’a encore été arrêtée.

Pour ce test qui ne sera valable que pour l’état actuel de la bêta, nous avons souhaité revenir avec précisions sur les éléments qui nous avaient été présentés lors de son annonce. Nous allons donc vous parler des temps de chargement et vous présenter les données que nous avons pu recueillir. Nous reviendrons ensuite sur l’apport des vibrations via le retour haptique de la manette Dualsense. Puis nous partagerons avec vous notre avis sur les différents modes graphiques avant d’évoquer ce qui, selon nous, pourrait être amélioré ou ajouté d’ici la sortie de la version finale.

L’amélioration des temps de chargement

Pour cette partie, on s’est dit que des chiffres en fonction de la version du jeu et de la console seraient beaucoup plus parlants. Nous avons donc recueilli des données relatives aux temps de chargement, en effectuant toujours le même parcours, et ce sur toutes les versions à notre disposition.

PS4 Pro :

Démarrage du jeu avec le personnage stationné à Limsa Lominsa : 32,33 secondes ;

; Trajet de Limsa Lominsa vers Eulmore : 28,24 secondes ;

; Trajet de Eulmore vers Horizon en Thanalan : 15,31 secondes ;

; Trajet de Horizon vers Limsa Lominsa : 25,67 secondes.

Version PS4 tournant sur PS5 :

Démarrage du jeu avec le personnage stationné à Limsa Lominsa : 16,22 secondes ;

; Trajet de Limsa Lominsa vers Eulmore : 10,14 secondes ;

; Trajet de Eulmore vers Horizon en Thanalan : 4,19 secondes ;

; Trajet de Horizon vers Limsa Lominsa : 12,71 secondes.

Version Bêta PS5 :

Démarrage du jeu avec le personnage stationné à Limsa Lominsa : 12,18 secondes ;

; Trajet de Limsa Lominsa vers Eulmore : 6,56 secondes ;

; Trajet de Eulmore vers Horizon en Thanalan : 3,85 secondes ;

; Trajet de Horizon vers Limsa Lominsa : 8,32 secondes.

Comme vous avez pu le voir il y a un monde entre la PS4 Pro et la PS5 avec le jeu de base, mais cette version bêta PS5 améliore encore un peu les choses avec des gains vraiment significatifs. Le seul trajet ou le gain n’atteint même pas une demi seconde entre la version PS4 sur PS5 et la version bêta PS5, c’est tout simplement car il serait impossible pour le jeu d’aller plus rapidement. Sans ce laps de temps frôlant les 4 secondes, le jeu n’aurait tout simplement pas le temps de vous afficher le nom de la zone de destination à l’écran.

Dans ce compartiment la version bêta PS5 de Final Fantasy XIV est donc vraiment très satisfaisante, surtout que quand vous arrivez à votre destination, le jeu est déjà prêt à l’emploi, là où nous pouvions constater avant, quelques retards d’affichage, qu’il s’agisse des textures, de votre personnage, ou même des autres joueurs. Si sur la génération passée nous pouvions réfléchir à l’optimisation de nos déplacements à cause de temps de chargement trop importants, il s’agit maintenant d’un facteur qui n’aura plus jamais aucune incidence sur nos habitudes de jeu.

L’ajout des vibrations, bonne ou mauvaise idée ?

Voilà une bonne question car à l’annonce de l’ajout de vibrations au moyen du retour haptique de la Dualsense, nous faisions partie de ceux qui pensaient que cela serait une idée intéressante, dans la mesure ou cela ne viendrait pas gêner les phases de gameplay. Le MMORPG est un genre particulier, ou l’intensité des combats PVE requièrent plus de concentration que de sensations, avec des déplacement parfois millimétrés, de la réflexion en temps réel vis à vis des strats, ou encore d’une observation intensive de son environnement et des actions de ses équipiers.

Fort heureusement le retour haptique est employé ici avec justesse pour améliorer l’immersion lors des phases de déplacements notamment. Que ce soit à pieds ou à dos de monture on ressent alors légèrement le poids de nos pas, ou le souffle du vent lorsque l’on est en train de voler. Il n’y a rien de transcendant, mais lorsque l’on est en train d’explorer le monde d’Eorzea, cela rajoute un petit quelque chose qui manquait cruellement depuis la sortie du jeu. Le retour haptique permettant de créer des vibrations vraiment très légères et de simplement souligner une action ou un mouvement, cela fonctionne à merveille dans le cadre d’un MMORPG qui n’a nullement besoin de vibrations “binaires”.

Par contre en dehors de l’exploration il n’y a pas grand chose à signaler si ce n’est que lors des combats une légère vibration vient souligner la restauration de certains temps de chargement des sorts. Il s’agit là une excellente chose car avec la tonne d’informations visibles à l’écran, pouvoir être prévenu d’un élément important via une vibration est clairement une voie à explorer.

Final Fantasy XIV, enfin aussi fluide que somptueux ?

Final Fantasy XIV dans sa version PS4 ne nous laissait que deux choix en ce qui concerne la résolution : Full HD ou 4K. Si vous jouez encore sur PS4, peu importe votre choix, vous avez dû constater que le jeu n’était quoi qu’il arrive pas totalement fluide, même en baissant le niveau de détails. En mettant le jeu simplement sur PS5 le gain était vraiment significatif en terme de fluidité avec un 60fps constant et très agréable, nous attendions donc avec impatience l’arrivée de la bêta PS5 pour pouvoir comparer.

Tout d’abord, les options de résolutions sont maintenant au nombre de 3 avec : Full HD, 1440p, et 4K. En ce qui concerne le niveau de détails, contrairement au jeu PS4 qui possédait un réglage (faible et élevé) pour le modifier, nous n’avons ici aucun moyen de choisir par exemple une résolution 4K tout en abaissant le niveau de détails globale, afin de moduler la qualité d’affichage et la fluidité à l’envie.

Voici donc ce que donne nos observations actuelles :

Full HD : jeu parfaitement fluide, mais qualité graphique naturellement moindre, d’autant plus si vous jouez sur un écran 4K ;

: jeu parfaitement fluide, mais qualité graphique naturellement moindre, d’autant plus si vous jouez sur un écran 4K ; WDHQ 1440p : jeu parfaitement fluide 99% du temps, il restera juste un accroc ou deux dans la capitale de Limsa Lominsa durant les fortes affluences. Graphiquement on gagne clairement en netteté, notamment sur les environnements distants ;

: jeu parfaitement fluide 99% du temps, il restera juste un accroc ou deux dans la capitale de Limsa Lominsa durant les fortes affluences. Graphiquement on gagne clairement en netteté, notamment sur les environnements distants ; Ultra HD 4K : le jeu doit ici se contenter d’un 30fps qui peine à convaincre quand on a goûté au 60fps, mais vous y gagnerez là encore en netteté, et n’aurez quasiment plus aucun aliasing où que vous regardiez.

Si nous n’avons rien à redire sur le Full HD et le 1440p, il faut bien avouer que côté 4K nous avons été un peu déçu de l’optimisation, qui ne donne pas vraiment de meilleurs résultats que ce que nous avions sur PS4 Pro. Pour nous le meilleur compromis reste donc le 1440p offrant une qualité visuelle finalement pas si éloignée de ce que donne le jeu en 4K, sauf que vous y gagnerez 30fps et donc un confort de jeu que l’on échangera jamais contre quelque détails et des contours ultra lisses.

Qu’attendre pour la suite de la bêta PS5 de Final Fantasy XIV ?

Nous voilà donc à la conclusion qui va nous permettre d’évoquer avec vous quelques pistes d’amélioration que l’on souhaiterait voir débarquer dans les mois qui viennent. Le but de cette bêta PS5 étant d’aboutir à une version finale pour la sortie de la nouvelle extension à l’automne, l’équipe a encore le temps de peaufiner tout ça.

Au niveau des temps de chargements comme vous avez pu le voir, nous avions déjà de très bon résultats avec le jeu PS4 sur PS5, mais cette version bêta a encore amélioré les choses, pour finalement atteindre d’excellents chiffres. Donc s’ils améliorent encore un peu ce secteur c’est parfait, mais pour nous les efforts n’ont actuellement pas à être portés sur ce sujet tant c’est déjà super.

Côté vibrations par contre, l’utilisation du retour haptique permet une immersion vraiment sympa, notamment grâce à des sensations très fines, mais nous aimerions que cela puisse aller encore plus loin, afin de souligner divers détails de notre environnement ou encore que l’on puisse ressentir la sensation des gouttes de pluie par mauvais temps, un peu à la manière dont nous pouvions le ressentir dans Astro’s Playroom. Pour rester dans les fonctionnalités de la Dualsense, nous pensons aussi qu’il serait intéressant de mettre à profit les gâchettes adaptatives, avec par exemple un appui jusqu’à mi-course pour faire apparaître la croix des sorts, et un appui plus fort jusqu’en bout de course pour faire apparaître la seconde croix.

Enfin, maintenant que nous sommes sur PS5, une machine qui est tout de même suffisamment puissante pour faire tourner le jeu au maximum de ses capacités, nous serions heureux de pouvoir jouer en 4K, avec un haut niveau de détails et le tout en 60fps. Pour le moment nous devons nous contenter du Full HD ou du 1440p pour arriver aux 60fps, mais nous imaginons qu’il s’agit là d’un souci d’optimisation et que d’ici la fin de la bêta, nous aurons enfin nos 60fps en 4K.

Il y a donc encore du boulot à faire pour améliorer cette version bêta, mais en l’état cette dernière étant plutôt stable (aucun bug rencontré de notre côté), c’est déjà un très bon point, ce qui permettra à l’équipe de se concentrer sur des choses plus importantes dans les mois qui viennent. Nous reviendrons par ailleurs vers vous si des améliorations significatives pointaient le bout de leur nez, et en attendant, si vous souhaitez pouvoir jouer à la bêta PS5 de Final Fantasy XIV, on vous renvoie vers notre article qui vous explique tout ça.