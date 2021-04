Final Fantasy XIV fait le plein d’informations pour sa mise à jour 5.5

Déjà deux mois depuis la première présentation de Endwalker, la prochaine extension de Final Fantasy XIV, et il est maintenant temps de découvrir davantage de détails concernant la prochaine mise à jour 5.5 qui sortira le 13 avril. Ces nouvelles informations nous ont été révélées comme toujours durant une live letter, la numéro 63, et nous avons pas mal de petites choses à voir ensemble, qu’il s’agisse du contenu lui même, de la nouvelle bande-annonce, ou du début de la bêta concernant la version PS5 du jeu.

Et justement commençons par les caractéristiques du jeu sur PS5, car il nous a été pas mal teasé lors de la présentation de février, nous promettant un jeu d’une qualité naturellement encore jamais vue sur console. Pour le moment, sans même aucun patch, le jeu est déjà bien meilleur sur PS5 que sur PS4, notamment grâce à son 60 fps constant, qui offre une fluidité incroyable au jeu, ce qui change du 30 fps variable que nous avions avant. Cependant, mieux encore, la version PS5 ira bien plus loin, avec des temps de chargements presque instantanés, et profitera par ailleurs du retour haptique de la Dualsense, ainsi que de l’audio 3D amélioré. Nous ne savons pas encore vraiment à quel point ces éléments seront poussés, mais comptez sur nous pour vous faire un article détaillé lorsque la bêta de Final Fantasy XIV sur PS5 sera ouverte le 13 avril prochain.

Maintenant voyons en détail les apports de la nouvelle mise à jour 5.5 intitulée Death Unto Dawn :

: On sentait déjà dans les précédentes quêtes d’épopée que nous retournions dans une phase un peu plus “dark”, avec des choses pas forcément joyeuses se profilant à l’horizons, notamment à cause d’un certain Fandaniel que l’on doit détester autant que vous. Il sera donc bien temps d’approfondir le scénario, qui devrait nous préparer tout doucement à la transition vers Endwalker ; Le raid en alliance La tour de la Contingence : Même si le raid ne nous offre pas une histoire “originale Final Fantasy XIV”, nous prenons toujours beaucoup de plaisir en tant que fan de NieR à découvrir comment ils ont réussi à mettre les différents boss en scène, et pour ce troisième chapitre il y en aura autant pour les fans de Gestalt/Replicant que d’Automata ;

: Certains les aiment, d’autres les détestent, mais quoi qu’il en soit, la série des armes touche bientôt à sa fin avec l’Arme Diamant, que nous devrons vaincre pour découvrir la fin de cette trame scénaristique tragique ; Défi Le Tillac des Cirrus : Bien évidemment, l’Arme Diamant sera à faire en mode normal pour le scénario, mais vous proposera un challenge toujours plus corsé en extrême ;

: Tout nouveau donjon qui sera comme toujours à faire avec d’autres joueurs, ou avec des IA en mode adjuration pour découvrir sereinement les mécaniques ; Quêtes de Garde-la-Reine : Bozja aura donc une nouvelle zone, Zadnor, ce qui inclura entre autre, une augmentation de la limite de niveau de rang de résistance, ainsi qu’un nouveau palier d’amélioration des armes de la résistance ;

Pour les artisans : De nouveaux outils et de nouveaux hauts faits spéciaux seront disponibles pour les artisans de haut niveau ;

: On imaginait pendant un moment que la reconstruction d’Ishgard était arrivée à sa dernière partie, mais il semblerait que nous n’ayons pas encore tout vu. Les récolteurs et artisans auront donc du pain sur la planche dans cette nouvelle mise à jour ; Mode exploration : On rappelle ce qu’est le mode exploration, il s’agit là de pouvoir explorer des donjons passés, mais vidés des monstres habituellement présents, cela dans le but de pouvoir s’y balader librement et de pouvoir prendre des captures d’écrans uniques à dos de montures ou en compagnie de ses mascottes. Avec la mise à jour 5.5, ce mode sera étendu aux donjons de niveau 70 ;

Voilà donc ce qu’il faudra attendre de la première partie de la mise à jour 5.5 de Final Fantasy XIV à paraître le 13 avril prochain, et on le rappelle, mais une seconde partie viendra s’y ajouter, avec encore du nouveau contenu, mais à une date encore indéterminée qui devrait faire suite au Fan Festival qui se déroulera les 15 et 16 mai 2021.