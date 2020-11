Final Fantasy XIV annonce de très belles choses pour la MAJ 5.4

Final Fantasy XIV aura bien ralenti la cadence à cause de la situation sanitaire, mais vraisemblablement, l’équipe semble vouloir rattraper son retard et nous en donner pour notre argent. Aujourd’hui se tenait en direct la Live Letter visant à nous présenter la mise à jour 5.4 intitulée Futures Rewritten et ils ont décidé de se bouger un peu en ce qui concerne le Triple Triade, et nous étions déjà comblés par cette nouvelle. Mais au-delà de ça, beaucoup de choses ont été annoncées et nous allons voir un peu ce que cela nous réservera pour le 8 décembre prochain, date à laquelle sera déployée cette mise à jour 5.4.

Pour commencer, rien de tel qu’une bonne tranche d’Épopée, et après ce que nous venions de vivre, autant dire que nous étions un peu sur les dents afin d’avoir les premiers détails concernant la suite des événements. Nous avons peut-être sauvé l’un des mondes, et réussi à rentrer dans le nôtre, mais l’empire ne s’est pendant ce temps-là pas tourné les pouces, et nous allons avoir fort à faire, sans même avoir eu le temps de prendre quelques jours de repos. Si l’on se fie au trailer, les choses vont pas mal bouger, et ce n’est pas pour nous déplaire.

Eden, de son côté, va enfin avoir droit à son dernier étage, et ce n’est pas pour rien si le visuel de la 5.4 s’oriente vers les deux jeunes filles que certains adorent, mais que d’autres peuvent très bien détester. En ce qui nous concerne, on reste assez mitigé sur le personnage créé par Tetsuya Nomura, dont la personnalité nous a plus irrités qu’intéressés pour le moment. Et en parlant de ce cher monsieur Nomura, c’est lui qui s’est chargé de concevoir l’un des boss que nous aurons à affronter en mode normal ou sadique.

Deux nouveaux défis viendront s’ajouter au contenu, et nous aurons le plaisir de retrouver ce cher Titan pour un combat irréel qui devrait demander un sang-froid de circonstance afin de réussir à le vaincre, tant la difficulté devrait être au rendez-vous. Le second défi sera le prolongement des fameuses Arme, et cette fois-ci, vous devrez composer avec une certaine Émeraude, qui là aussi vous demandera sûrement un peu d’huile de coude pour en venir à bout, surtout en extrême.

Aussi, avec cette nouvelle grosse mise à jour de Final Fantasy XIV vient logiquement un nouveau donjon, et nous serons amenés à pénétrer dans l’Atelier abandonné de Matoya, dont les visuels nous ont beaucoup plu. D’ailleurs, en parlant de donjon, une petite nouveauté vous permettra de parcourir tous ceux de l’extension Shadowbringers, dans le but de pouvoir y capturer des visuels et de créer vos plus beaux fonds d’écran. Bien entendu, les monstres habituellement présents ne le seront pas, vous pourrez alors vous balader comme bon vous semble, et vous pourrez même grimper sur vos montures préférées ou même invoquer vos plus belles mascottes.

Enfin, le Triple Triade était le dernier point que nous tenions à développer un peu plus, car étant très attaché à Final Fantasy VIII, il va de soi que dans Final Fantasy XIV, nous avons passé de nombreuses heures à simplement jouer à ce jeu de cartes. Jusqu’à présent, il faut bien dire que nous avions vraiment l’impression que ce mini-jeu avait été laissé à l’abandon, et ce n’est pas l’engouement autour du Mahjong qui allait nous laisser un espoir. Pourtant, contre toute attente, le Triple Triade était bien au cœur de cette présentation.

Si vous êtes vous aussi un fan, vous allez être très heureux de voir que l’interface sera revue, que les règles seront bien mieux mises en avant pour faciliter l’apprentissage du jeu pour les nouveaux joueurs, et que des tournois supplémentaires vont voir le jour. Aussi, si comme nous vous organisiez régulièrement des tournois un peu “à l’arrache” pour le simple plaisir du jeu, sachez qu’il va enfin être possible de créer de vrais tournois, allant jusqu’à huit joueurs. Cela se fera par le biais de l’outil de mission, et facilitera donc énormément la prise de contact entre les joueurs. Voilà donc une excellente chose que nous avons attendue très longtemps.

Pour le reste des nouveautés à venir, voici aussi ce que vous pourrez retrouver entre la mise à jour 5.4 et la 5.45 :

Pêche en mer : si vous êtes un grand pêcheur ou que la pêche commence à vous titiller, les routes de Sombrelinceul et Dravania vont être ajoutées dès la 5.4 ;

si vous êtes un grand pêcheur ou que la pêche commence à vous titiller, les routes de Sombrelinceul et Dravania vont être ajoutées dès la 5.4 ; Actions d’interprétation : afin d’améliorer toujours un peu plus le confort des musiciens en herbe, le violon sera prochainement ajouté, et on a hâte de vous écouter au détour d’une capitale ;

afin d’améliorer toujours un peu plus le confort des musiciens en herbe, le violon sera prochainement ajouté, et on a hâte de vous écouter au détour d’une capitale ; Artisans et récolteurs : amis des métiers de la Main et de la Terre, vous allez avoir droit à divers ajustements au niveau des actions, ainsi qu’une petite refonte système, dont nous attendrons le patch note complet pour plus d’informations ;

amis des métiers de la Main et de la Terre, vous allez avoir droit à divers ajustements au niveau des actions, ainsi qu’une petite refonte système, dont nous attendrons le patch note complet pour plus d’informations ; Ajouts à la reconstruction d’Ishgard (mise à jour 5.41) : nous approchons de la fin avec cette dernière étape de la reconstruction d’Ishgard à laquelle nous n’avons pas vraiment eu le temps de prendre part ;

nous approchons de la fin avec cette dernière étape de la reconstruction d’Ishgard à laquelle nous n’avons pas vraiment eu le temps de prendre part ; Garde-la-Reine (mise à jour 5.45) : on repart donc pour un chapitre de Garde-la-Reine, et c’est dans un scénario écrit par Yasumi Matsuno (Final Fantasy Tactics, Vagrant Story) que vous allez pouvoir vous plonger, et en découdre dans un nouveau raid en alliance ;

on repart donc pour un chapitre de Garde-la-Reine, et c’est dans un scénario écrit par Yasumi Matsuno (Final Fantasy Tactics, Vagrant Story) que vous allez pouvoir vous plonger, et en découdre dans un nouveau raid en alliance ; Armes de la résistance (mise à jour 5.45) : une fois les quêtes de Garde-la-Reine accomplies, vous pourrez continuer d’améliorer vos armes de la résistance ;

une fois les quêtes de Garde-la-Reine accomplies, vous pourrez continuer d’améliorer vos armes de la résistance ; Ajouts au mage bleu (mise à jour 5.45) : le mage bleu verra son niveau maximal grimper à 70 et vous pourrez vous préparer à l’apprentissage de nouveaux sorts ;

le mage bleu verra son niveau maximal grimper à 70 et vous pourrez vous préparer à l’apprentissage de nouveaux sorts ; Outils de Cielacier (mise à jour 5.45) : nos amis de la Main et de la Terre vont pouvoir continuer l’amélioration de leurs outils de Cielacier.

Et l’on termine avec une petite dose de “mignonitude” puisque Square Enix vient d’annoncer un partenariat avec Pusheen et ses adorables chats stickers que vous devez être nombreux à vous envoyer, que ce soit par iMessage, ou sur Messenger. Dès début décembre, vous pourrez donc vous envoyer une vingtaine de stickers différents, et même s’il s’agit de quelque chose de très futile, quand on est fan, on est obligé de craquer !

Voilà donc le programme qui vous attendra dans la prochaine mise à jour avec de quoi s’occuper comme il faut à partir du 8 décembre, et n’oubliez pas qu’avec la version d’essai gratuite qui n’a jamais été aussi complète, c’est le meilleur moment de faire de la propagande auprès de vos amis afin qu’ils viennent vous rejoindre sur Final Fantasy XIV.