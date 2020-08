Final Fantasy XIV: Shadowbringers arrive à la conclusion de son scénario

Final Fantasy XIV: Shadowbringers livre enfin sa MAJ 5.3, avec un joli programme bourré de contenu.

Comme beaucoup de jeux, Final Fantasy XIV: Shadowbringers n’a pas eu d’autres solutions que de subir la loi de la crise sanitaire, ce qui a irrémédiablement entraîné un retard sur le planning des mises à jour, et notamment de la 5.3, mise à jour majeure, venant apporter une conclusion à cette formidable extension.

Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de satisfaire les habitués du jeu, sachez que si vous passez par hasard sur cet article et que vous comptiez justement débuter Final Fantasy XIV, eh bien sachez qu’il s’agit certainement du meilleur moment pour le faire, puisque le contenu gratuit permettant de faire un petit essai en Eorzea s’est étoffé. Il est donc maintenant possible de profiter de tout le contenu de base, ainsi que celui de la première extension. De plus, si vous aviez eu vent de la fameuse suite de quêtes interminables faisant la transition entre le jeu de base et la première extension qui avait rebutée tant de joueurs, sachez qu’elle a été fortement allégée. Les 100 quêtes post niveau 50 ne sont donc plus qu’un lointain souvenir, certaines ont étés tout simplement supprimées, d’autres ont été remaniées, et au globale, cela donne un contenu bien plus digeste, qui ne devrait plus entacher votre motivation.

Contenu de la MAJ 5.3

Chaque mise à jour majeure vient, comme vous le savez, ajouter sa part de scénario, mais avec la 5.3 nous arrivons enfin à la conclusion de la trame de Final Fantasy XIV: Shadowbringers. On se souvient parfaitement de la conclusion de la précédente extension qui nous en avait mis plein les yeux en terme de mise en scène, et vu le niveau de l’extension en cours dans son ensemble, autant vous dire que l’on en attendant encore davantage.

Alors que la bêta du jeu mobile NieR: Reincarnation vient de se terminer, vous aller pouvoir reprendre une bonne dose de cette licence grâce au nouveau chapitre du raid en alliance YoRHa: Dark Apocalypse, qui nous mènera dans La base militaire des Pantins. Musiques épiques, visuels de dingue, originalité de gameplay, voilà ce à quoi nous pouvons déjà nous attendre.

Cette mise à jour signera aussi l’arrivée d’un nouveau donjon ainsi que d’un nouveau défi en modes normal et extrême. Un contenu dont vous devriez rapidement venir à bout, mais dont la mise en scène, devrait encore une fois nous en mettre plein la vue à l’horizon de cette fin d’extension.

Aussi, dans le genre gros ajout que l’on attend depuis littéralement des années, nous allons enfin pouvoir utiliser nos montures volantes dans les zones du jeu de base A Realm Reborn. Mais plus que de faire plaisir aux vieux de la vieille, il s’agit là encore d’une feature qui va tout bonnement décupler le confort des nouveaux joueurs, en leur apportant une petite douceur que l’on aurait forcément rêvé d’avoir en 2013.

Enfin, la mise à jour est bourrée à craquer de contenu, plus modeste, que l’on ne vous détaillera pas ici, mais que vous pouvez retrouver dans le patch note que l’on vous invite à découvrir en vous rendant sur le Lodestone. Ajustement des jobs, nouveaux objets, ajouts de Grandes Compagnies, vous avez de la lecture qui vous attend, mais avant de nous quitter, on vous laisse avec le trailer de la mise à jour 5.3 de Final Fantasy XIV: Shadowbringers.