SINoALICE invite 2B de NieR: Automata pour une période imitée

Après une longue attente, la sortie de SINoALICE eut un peu l’effet d’une douche froide. Les premiers story trailers et la signature de Yoko Taro avait créé un horizon d’attente que le jeu n’a pas su combler, ainsi que nous le relations dans notre test. Sans être complètement raté, le jeu n’est qu’un gacha de plus, perdu dans une foule de jeux mobiles qui suivent le même modèle.

La collaboration fraîchement annoncée viendra peut-être ajouter le piment qui manque au titre ? C’est en effet une association entre l’œuvre culte de Yoko Taro NieR : Automata et SINoALICE qui vient d’être révélée !

Ainsi, en lançant le jeu entre le 16 juillet et le 6 août prochain, vous recevrez gratuitement le personnage de 2B, de la classe Destructeur (Alice appartient à la classe Servitude, Blanche-Neige, la Justice, le Petit Chaperon Rouge, la Brutalité, etc.). Rien d’autre à faire pour bénéficier de ce personnage gratuit, si ce n’est avoir au préalable terminé le niveau tutoriel.

Pendant la durée de l’événement, un nouveau scénario écrit par Yoko Taro sera disponible, intitulé Nostalgie des Poupées. Un nouveau Grimoire sera aussi accessible, Le Banquet des Marionnettes – Vol. 1, qui permettra d’essayer de mettre la main sur les armes SR Lame Type-4O et SR Bâton n°7. Chacune de ces armes, si elles sont obtenues, débloqueront aussi respectivement les personnages d’A2 et d’Emile, et leurs histoires correspondantes, écrites spécifiquement pour SINoALICE par Yoko Taro lui-même. Enfin, notons que Yui Ishikawa, doubleuse de 2B dans NieR: Automata, sera de la partie.

Profitons-en pour signaler l’arrivée programmée de nouvelles versions des personnages d’Alice et de Gretel, qui débarqueront dans leur forme (et leur costume) de Sorcières au cours de ce même événement, à partir du 16 juillet.

Pas de quoi rendre le gameplay du jeu moins plat, mais voilà qui pourrait faire patienter les fans de la licence NieR en attendant la sortie du jeu mobile NieR : Re[in]carnation, tout récemment entré en bêta au Japon, et celle de NieR : Replicant ver.1.22474487139…, nouvelle version du premier jeu NieR, tous deux encore sans date de sortie…