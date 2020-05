Yoko Taro parle (un peu) de NieR: Replicant Ver. 1.22474487139…

NieR: Replicant Ver. 1.22474487139… continue de rester dans l’actu en distillant régulièrement de nouvelles infos. Une interview de Yoko Taro et Yosuke Saito est ainsi parue dans le dernier numéro de Famitsu. Le premier est bien entendu le créateur de la licence et réalisateur du jeu, tandis que le second est le producteur du titre.

Parmi les infos disséminées ça et là, on en apprend un peu plus sur le titre plutôt cryptique de ce portage. C’est Yosuke Saito qui a demandé à Yoko Taro de trouver un nouveau titre pour cette version de NieR : Replicant, alors que ce dernier souhaitait qu’il apparaisse simplement comme le portage du jeu qu’on connait déjà. Le jeu étant très similaire à sa version originale, il semblait hors de question de l’intituler « version 2 ». Ils ont donc opté pour ce nombre intermédiaire. Ver. 1.22474487139…, c’est plus que la version 1 sans être une version 2…

Il y aurait aussi une autre explication derrière le choix de ce nombre, mais Yoko Taro n’a pas voulu en dire plus pour le moment. On sait que cette suite de chiffres correspond à la racine carrée de 1,5 – mais voilà qui n’aide pas tellement à comprendre ce qu’il y a derrière. On se rappelle aussi que Yoko Taro n’est pas à son coup d’essai, le DLC de NieR : Automata était ainsi titré 3C3C1D119440927.

Famitsu a également demandé au duo si l’ambiance très particulière de NieR : Replicant serait au rendez-vous, ce à quoi Yoko Taro a répondu sur le ton de l’humour qu’il n’avait de toutes façons pas eu les moyens de changer quoi que ce soit. Puis plus sérieusement de préciser qu’une grande partie du travail sur le jeu a été accordée aux nouveaux contenus.

D’ailleurs, à propos du nouveau contenu, on sait qu’une bande originale a été écrite et enregistrée expressément pour l’accompagner. La bande originale culte du jeu a elle connu quelques upgrades, avec plus de morceaux orchestraux live, et certaines pistes ont été rallongées.

Enfin, niveau technique, c’est Toylogic, qui a travaillé sur Super Smash Bros Brawl, le Kid Icarus 3DS, ou encore The Evil Within, qui s’occupe du portage. Les combats sont supervisés par Takahisa Taura de chez Platinum Games, ce qui devrait garantir une certaine qualité de gameplay attendue par les fans de NieR: Automata !

Toujours pas de date de sortie pour cette nouvelle version de NieR: Replicant, mais on sait qu’il arrivera sur PlayStation 4, Xbox One et PC.