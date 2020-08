Final Fantasy XIV commémore ses 7 années d’activité

Final Fantasy XIV lance dès aujourd’hui son événement anniversaire pour souffler sa septième bougie.

Après nous avoir ressorti des événements bien connus des habitués, notamment à cause d’équipes ralenties par le fameux confinement, il était temps de nous apporter un peu de nouveauté (hors 5.3), et comme le dit si bien l’adage “Tout vient à point, à qui sait attendre”. Comme chaque année, nous arrivons à la date anniversaire de la sortie de Final Fantasy XIV dans sa version A Realm Reborn, et comme chaque année, c’est une occasion pour les équipes de nous proposer un petit évent permettant par la même occasion de fêter un peu la rentrée survenant après les longues vacances d’été.

Cette année 2020, vous allez donc pouvoir vous coller sur une suite de quêtes totalement inédites qui vous permettra de récupérer de nouvelles récompenses, à savoir une mascotte à l’effigie d’Ardbert, ainsi qu’une superbe fixation murale qui ne manquera pas de faire son petit effet dans votre logement de compagnie par exemple.

Pour participer à cet événement, il faudra comme toujours que vous ayez passé le niveau 15 avec votre personnage, et vous n’aurez plus qu’à vous rendre à Ul’dah dans le Faubourg de Nald afin de vous adresser à J’bhen Tia. Pour ce qui est du créneau de participation, vous pouvez prendre part à cet événement dès à présent et ce jusqu’au lundi 14 septembre 2020 à 16h59.

En parallèle, l’événement de la collaboration Yo-kai Watch est de retour, et n’est à rater sous aucun prétexte si vous étiez passé à côté lors de sa dernière apparition dans Final Fantasy XIV. Vous pourrez ainsi obtenir une arme par job, des montures, ainsi que 17 mascottes, dont certaines qui restent encore à ce jour dans notre top des mascottes du jeu.