Final Fantasy XIV invite Final Fantasy XI le temps d’un évent

Final Fantasy XIV propose à nouveau son évent collaboratif sur le thème de Final Fantasy XI.

Final Fantasy XIV est un grand habitué des événements divers et variés, notamment en collaboration avec d’autres licences, on pense bien entendu à Final Fantasy XV ou encore Monster Hunter. Aujourd’hui c’est Final Fantasy XI qui est à l’honneur avec le retour de l’événement Rhapsodies de Vana’diel, et la confrontation de ces deux univers ne manquera pas de rappeler de bons souvenirs aux fans.

Dès à présent, et ce jusqu’au 22 juin prochain, vous pourrez participer à cet événement en vous rendant à Limsa Lominsa. Un journaliste du nom de Remumu vous y attendra avec une quête, et vous demandera de lui servir de protecteur le temps de son enquête visant à le mener vers son prochain scoop. Il est à signaler cependant, que comme il s’agit d’un événement qui avait déjà eu lieu par le passé, les joueurs qui avaient déjà terminé ce contenu une première fois, ne pourront pas y accéder de nouveau.

Dans notre cas, nous l’avions malheureusement loupé par le passé, mais si la quête se révèle aussi sympa que celles des derniers événements, nous devrions donc passer un bon moment, qui aboutira à une jolie récompense : l’ensemble d’armure de Iroha, l’héroïne de Final Fantasy XI. En somme cela permettra de nous occuper un peu avant l’arrivée prochaine de la mise à jour 5.3, que l’on attend pour le coup vraiment avec beaucoup d’impatience.

Pour terminer, nous vous rappelons que Final Fantasy XIV avait bénéficié d’une série de vidéos making-of, permettant de découvrir l’envers du décors sur la création du jeu. Profitez-en, les sous-titres fr sont au programme, alors il serait dommage de s’en priver.