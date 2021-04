Fantasian, le dernier jeu de Sakaguchi, est disponible sur Apple Arcade

Mais bien sûr que nous le savions, ça fait des mois que nous le suivons et malheureusement, on a beau savoir depuis autant de temps que ce titre serait une exclusivité Apple Arcade, comme nous sommes fans de J-RPG old-school (et c’est probablement aussi votre cas ou vous ne seriez pas ici), eh bien, ça nous fait toujours aussi mal. C’est désormais officiel, Fantasian, le J-RPG prometteur sur lequel se sont retrouvés les légendaires Hironobu Sakaguchi et Nobuo Uematsu, est enfin disponible sur Apple Arcade.

Dès aujourd’hui, les amateurs de la marque à la pomme entamée ayant souscrit à son service de jeux à la demande peuvent se frotter au premier chapitre de cette aventure unique, aussi bien sur iPhone, iPad et Mac, en japonais qu’en anglais. Alors oui, l’information a pu vous échapper, mais compte tenu du travail à fournir pour ce titre, il a été décidé par Mistwalker de couper la pomme en deux et de proposer ce périple d’une soixantaine d’heures environ en deux parties plus ou moins égales. La seconde partie sera disponible plus tard dans l’année.

Vous n’avez pas d’abonnement au Apple Arcade, mais vous mourez quand même d’envie de mettre à l’essai ce soft au doux parfum de Final Fantasy 6 (si on décide d’ignorer la date de sortie et l’inspiration clairement assumée par le réalisateur ; on parle quand même de suivre les pas d’un héros amnésique dans un monde d’homme, de robots, de dieux et de conflits…) ? Nous rappelons que le service d’Apple est disponible gratuitement pendant un mois à ceux ne l’ayant pas déjà mis à l’essai. Si c’est déjà fait, il ne vous reste plus qu’à y souscrire (4,99€/mois).

Comptez-vous mettre le dernier bébé du duo légendaire à l’essai ou allez-vous faire l’impasse ? Donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous. La première partie de Fantasian est disponible sur Apple Arcade dès aujourd’hui.