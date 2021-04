Final Fantasy XIV ouvre sa période de chasse aux proeufs annuelle !

Qui dit année de sortie d’extension, dit actualité débordante autour de Final Fantasy XIV, tant et si bien qu’on aurait presque oublié notre habituelle chasse au proeufs, à savoir l’évent de Pâques du MMORPG de Square Enix. Vous y retrouverez donc une petite quête scénarisée autour de la thématique saisonnière, avec à la clé, le même type de récompenses que l’année passée, à savoir un costume et de la décoration d’intérieur. Cependant, si nous trouvions la tenue de lapin de 2020 un peu fade, on ne peut pas en dire autant de celle que vous pourrez bientôt obtenir.

On passe donc en 2021 du lapin au coq, avec une tenue aussi dérangeante (ça doit être les yeux) qu’amusante, ce sera selon vos goûts, mais on imagine déjà les rassemblements de poulets sur les grandes places d’Eorzea, ce qui devrait vous permettre de réaliser des screens inoubliables. Pour la suite des récompenses, rien d’extraordinaire comme nous le disions, mais cela aura le mérite d’augmenter votre collection de décorations afin de varier les plaisirs durant cette période et les suivantes. Pour plus d’informations, et notamment l’emplacement de départ de la quête, n’oubliez pas de vous rendre sur la page dédiée du Lodestone.

Cet évent sera disponible du 14 avril à 10h00 au 28 avril à 16h59, et on le rappel sera précédé de la sortie de la première partie de la mise à jour 5.5, ainsi que du lancement de la bêta de Final Fantasy XIV dans sa version PS5. On vous rappelle aussi qu’au moment de la réinitialisation hebdomadaire de mardi, il ne sera plus possible de farmer les Mémoquartz de la collection Mog. Cette dernière permettant notamment d’obtenir des montures “rares” en provenance de défis extrêmes ou de quêtes tribales, qu’il est habituellement plus compliqué d’obtenir surtout si vous êtes un joueur occasionnel, autant ne pas manquer cette occasion.

Autant dire que la semaine prochaine va être chargée en contenus sur Final Fantasy XIV, et nous reviendrons d’ailleurs rapidement vers vous pour vous parler de la bêta PS5, afin que vous puissiez vous faire une idée de la qualité de cet upgrade.