Final Fantasy XIV dévoile une version PS5 rutilante

La nuit a été chargée en informations et en émotions, et l’un des éléments que l’on attendait beaucoup durant l’événement spécial qui vient de s’achever, c’était la présentation d’une version PS5 spécifique pour Final Fantasy XIV. Cette dernière a donc finalement été annoncée dans les tous derniers instants de la présentation, mais nous y voici enfin.

Jusqu’à présent les possesseurs de PS5 avait la possibilité de jouer au jeu en le faisant tourner par rétrocompatibilité sur leur console, et pour y jouer régulièrement, on pouvait déjà être très satisfait de l’expérience offerte par le jeu dans ces conditions. En effet, actuellement, même s’il n’est pas optimisé pour la PS5, Final Fantasy XIV bénéficie tout de même d’une résolution 4K et du 60fps dans la plupart des cas, ce qui est déjà bien au dessus de ce que l’on pouvait avoir sur PS4, même sur Pro, où l’on avait du mal à avoir un framerate acceptable.

Mais la version PS5 spécifique va aller encore plus loin avec des graphismes plus fins, plus de détails dans les environnements, et un aliasing quasi inexistant si l’on en croit la vidéo que vous aurez le loisir de découvrir ci-dessous. Outre une amélioration visuelle indéniable, vous aurez aussi la possibilité de choisir entre deux modes : résolution ou fluidité. Nous n’avons pas encore tous les détails à ce sujet, notamment si le jeu pourra bénéficier du 120fps sous certaines conditions ou non, mais quoi qu’il en soit, pour faire simple, le jeu sera plus beau, plus fluide, tout en bénéficiant d’une meilleure résolution.

Aussi, et c’est un élément dont on ne saurait se passer une fois que nous y avons goûté, Final Fantasy XIV sur PS5 dira tout simplement adieu aux temps de chargement grâce au fameux SSD de la machine de Sony. Comme vous aller pouvoir le constater dans la vidéo, lors de la téléportation, nous avons tout juste le temps de voir écrit le nom du lieu d’arrivé qu’on se retrouve aux commandes du personnage.

Enfin, la version PS5 de Final Fantasy XIV sera gratuite pour tous les possesseurs de la version PS4, et il ne sera désormais plus obligatoire par de garder le blu-ray du jeu dans la console pour jouer. Pour en profiter il ne faudra plus attendre bien longtemps puisque le rendez-vous est déjà pris pour le 13 avril prochain, date à laquelle tous les joueurs pourront participer à la bêta ouverte de cette version PS5.