Final Fantasy XIV Endwalker – Le plein d’informations et une date de sortie

Alors que le Final Fantasy XIV Fan Festival vient tout juste de se terminer, nous avons pu apprendre davantage de choses sur le futur du MMORPG de Square Enix, et notamment sur sa prochaine extension Endwalker qui, notez bien la date dans vos agendas, sortira le 23 novembre 2021 sur PC, Mac, PS4 et PS5. Voilà, on sait que c’est loin, c’est pour ça qu’on vous place la date d’entrée de jeu, comme ça vous pourrez restez concentré sur les différentes choses que nous avons à vous présenter aujourd’hui.

Nous commençons donc avec le trailer complet de Final Fantasy XIV Endwalker, premier élément qui aura été dévoilé ce week-end, et qui semble avoir conquis unanimement les joueurs du monde entier. Il s’agit donc d’une version étendue du précédent, et vous y découvrirez des ajouts vocaux, avec notamment la participation inattendue de Sam Carter, le chanteur du groupe de metalcore Architects. Avec une pareille mise en bouche dans ce trailer, il y a fort à parier que la bande-son de la future extension devrait être plus rock que jamais, et pour cause, la fin du monde approche.

Nouveau job pour Final Fantasy XIV Endwalker : le Faucheur

Autre point du trailer, un élément très attendu, nous avons pu découvrir la nature du nouveau job corps à corps du jeu, et c’est Zenos qui va changer de job pour l’extension, troquant ses sabres contre une gigantesque faux. Il avait un style très particulier durant Stormblood, reconnaissable entre mille, et il était compliqué de savoir si nous allions apprécier cette transition. Pour autant, quand on le voit se lever et porter son arme à l’épaule, il n’y a plus aucune once d’hésitation, Zenos est de retour et il a une classe folle !

Visuellement vous allez le voir, le Faucheur adoptera une esthétique qui n’a pas manqué de nous faire penser à celle des chasseurs d’un certains Bloodborne. Comme pour Zenos l’arme attribuée à ce nouveau job sera la faux et vous pourrez faire en sorte d’invoquer des avatars démoniaques, sans pour autant qu’il s’agisse de “familiers” à contrôler. On vous laisse voir ça grâce au trailer associé.

Finalement une nouvelle race ?

Alors que nous pensions ne plus jamais revoir de nouvelle race dans Final Fantasy XIV, nous avons tout de même eu un petit quelque chose, avec l’intégration des mâles côté Viéra. Il ne s’agit donc pas réellement d’une nouvelle race, juste la déclinaison masculine d’une race déjà existante, mais c’est toujours bon à prendre surtout que nous avons appris de surcroit que nous aurions la même chose pour les Hrothgars quand ils auront le temps de s’y atteler. Ce n’est donc pas pour tout de suite, mais cette annonce aura constitué une bonne petite surprise.

Sharlayan comme nouvelle grande cité à découvrir

Final Fantasy XIV Endwalker sera l’occasion de nous rendre enfin dans Vieille Sharlayan, ancienne cité renfermant une quantité faramineuse de savoir sur notre monde. Si vous avez déjà regardé le trailer complet, vous avez du vous rendre compte avec la scène du conseil que cette ville abrite une population plutôt renfermée sur elle-même, ce qui veut dire que ses secrets ne seront pas aisés à percer, loin de là.

Lors de la keynote, Naoki Yoshida nous a par ailleurs présenté une vidéo de la ville en cours de développement, pour que nous puissions déjà bien nous rendre compte de l’atmosphère régnant en ces lieux. Ne faites donc pas attention à la partie graphique, il s’agit d’un rendu non définitif. Dans la version finale les ombres seront plus travaillées, l’aliasing aura disparu, il y aura de la vie, plus de détails un peu partout, etc.

Présentation des nouvelles régions

Si Vieille Sharlayan était un endroit que tout le monde attendait de découvrir lors de la présentation, nous avons aussi pu découvrir pas mal de choses sur les autres régions à venir dans Final Fantasy XIV Endwalker. En premier lieu nous avons pu découvrir Labyrinthos, une zone qui sous bien des aspects nous a rappelé l’arrière-pays dravanien, sauf que de ce que l’on sait pour le moment, il s’agit d’une région très particulière, puisqu’enterrée et placée sous un gigantesque dôme, auquel est suspendu un soleil artificiel. Une zone mystérieuse, apportant de fait pas mal de question sur les raisons de son existence.

Vient ensuite une zone qui va vous rappeler aux bons souvenirs d’Amaurot, puisqu’il s’agit de Mare Lamentorum. Cette zone lunaire dont nous pourrions traduire le nom par Mer des Lamentations, s’inspire de nos propres mers lunaires, à l’instar par exemple de La Mer de la Tranquillité, dont le nom doit au moins vous dire quelque chose. Il y règne une atmosphère particulière, et si vous vous demandez comment il est possible que notre héros puisse y marcher et respirer comme bon lui semble, ne vous inquiétez pas, cet aspect vous sera révélé dans le courant de l’histoire.

Trois autres zones nous ont été dévoilées durant cette présentation, à commencer par Garlemald dont nous n’avons eu que des photos. Comme nous avons pu le voir à quelques reprises depuis un moment, la capitale de l’Empire affiche un visage vraiment effrayant depuis que cette dernière a subi les affres de la guerre. On y retrouve maintenant une ambiance très oppressante, et il n’y a que la désolation qui nous y est dépeinte, à perte de vue. Dans un second temps, nous avons aussi pu découvrir un artwork beaucoup plus rayonnant d’un paysage dont nous ignorons tout pour le moment, mais décrit comme semblable à Il Mheg au niveau de son atmosphère.

Et enfin, pour terminer sur les nouvelles zones, celle dont nous avons vu le plus de choses, il s’agit de Radz-at-Han sur l’île de Thavnair, réputée pour être la ville d’origine des danseurs et dont les couleurs ainsi que l’architecture sauront vous rappeler l’exotisme inimitable des villes indiennes. Il s’agira ici de la deuxième grosse ville de l’extension, et contraste donc énormément avec Vieille Sharlayan. Autant du côté de cette dernière nous imaginons qu’esthétiquement très peu de joueurs auront quelque chose à redire, autant en ce qui concerne Radz-at-Han, il faut aimer la couleur.

Là aussi on le rappelle, il s’agit d’un travail en cours de développement, il ne faut donc pour le moment pas juger les défauts graphiques, qui ne seront bien entendu qu’un lointain souvenir au moment de la sortie.

Donjons et raids

Nous avions déjà eu quelques informations lors du dernier Final Fantasy XIV Fan Festival en ce qui concerne les donjons et raids, mais cette fois-ci nous avons eu le plaisir de poser nos yeux sur quelques séquences vidéo. Le premier donjon présenté est plutôt sous-terrain, organique, et pas mal oppressant, alors que le second possède une atmosphère beaucoup plus respirable, même si l’on devine qu’on ne se rend pas dans cet endroit pour y faire du tricot. C’est beau, c’est varié, on n’attend plus que le contexte, l’élément manquant pour vraiment commencer à se projeter en ces lieux.

Du côté des raids, nous rappelons déjà qu’il s’agira de deux projets exclusifs à Final Fantasy XIV en terme d’inspirations, là ou les précédents pouvaient tirer leur essence du passé de la saga ou plus récemment de la licence NieR. Pour le raid Pandæmonium à 8 joueurs, RAS pour le moment, si ce n’est que nous avons revu le visuel dévoilé plus tôt dans l’année. Par contre nous avons découvert le visuel du raid en alliance à 24 joueurs, dont le scénario s’intéressera aux fameuses divinités éorzéennes. Certains diront, et nous en faisons partie, que c’est tout de même pas trop tôt ! Nous avons donc hâte de découvrir de quoi il retourne, car cela promet une agrémentation intéressante du lore de Final Fantasy XIV.

Nouvelles rencontres

Aussi, de nouvelles créatures nous ont été présentées, à commencer par les Loporrites, de petits êtres ressemblant à un croisement entre plusieurs races du jeu, que nous retrouverons sur la Lune, puisqu’ils en sont les habitants. Il nous ont été présentés comme une nouvelle race tribale, et devraient se révéler importants dans le scénario. De l’autre côté, nous avons eu un visuel des fameuses Soeurs Magus, que certains connaissent dans FF IV, et d’autres dans FFX. Pour autant il n’y aura ici aucun lien avec les jeux cités, et ces ennemis seront une création spécifique à Final Fantasy XIV. Reste à voir si nous les affronterons durant une quête, un donjon, ou même encore un défi.

Lancement des précommandes et nouveau data center

Nous arrivons maintenant à la conclusion de ce petit récapitulatif des annonces relatives à la keynote s’étant tenue samedi, mais avant de vous quitter, sachez qu’un nouveau data center sera prochainement mis en place, même si on imagine que cela ne vous concernera pas beaucoup. Ils étaient jusqu’à présent au nombre de 3 (Amérique du Nord, Europe, Japon), mais cela engendrait des soucis de latence très dérangeants auprès de nombreux joueurs, c’est pour ça qu’un nouveau data center arrive, et il sera basé en Océanie pour une meilleure répartition du transit des données.

Enfin, sachez aussi que les précommandes sont ouvertes, ce qui vous donnera accès immédiatement à une mascotte, mais surtout au fameux objet pour gagner 30% d’expérience en plus jusqu’au niveau 80. De quoi vous permettre d’être niveau max avec tous vos jobs d’ici la sortie de Final Fantasy XIV Endwalker. Par contre en ce qui concerne les éditions collectors, si vous espériez vous jeter sur la physique, oubliez tout de suite l’idée, tout est déjà en rupture. Il faudra donc vous rabattre sur l’édition collector numérique si les bonus vous intéressent. Pour découvrir tous les détails, on vous renvoie vers la page officielle.