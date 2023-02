Apex Legends – Festival de nouveautés pour la prochaine saison

À l’heure où bien des jeux free-to-play luttent pour leur survie ou se prennent les pieds dans les lambeaux de leur médiocrité, il en est quelques-uns pour lesquels, au contraire, tout va plutôt bien. Voire très bien. Au point que non content de poursuivre leur chemin décidément peu semé d’embûches, ils se permettent des prises de risque et des évolutions subtiles. Il en est ainsi pour Apex Legends dont la bonne santé insolente permet aux studios derrière le jeu, Respawn Entertainement et Panix Button Games, de proposer une nouvelle saison riche en nouveautés.

Prévue pour le 14 février et nommée Festivités, la nouvelle saison ajoutera donc du match à mort par équipe (temporairement), des classes de Légendes remaniées afin de proposer une nouvelle façon pour les Légendes de participer aux Jeux Apex, de nouvelles aptitudes qui permettront de renverser les combats, le fusil d’assaut énergétique Némésis chargé de mettre fin au règne du Flatline, et d’autres récompenses de connexion qui seront dévoilées prochainement.

Pour aller davantage dans le détail, les développeurs ont l’intention de marquer le coup cette saison en faisant différemment. Voulant faire une pause avec l’addition traditionnelle d’une nouvelle Légende pour chaque lancement de saison, la nouveauté majeure apportée par Festivités est l’apparition de classes, en parallèle avec l’ajout du nouveau mode de jeu de match à mort par équipe. On retrouve ainsi :

Assaut

Escarmouche

Reconnaissance

Contrôle

Soutien

L’idée est d’associer ces nouvelles classes avec de nouvelles interactions spécifiques avec les cartes du jeu, les caisses de butin et la réanimation des coéquipiers. De plus, un patch d’équilibrage est à venir et comprendra un buff pour les personnages de Wraith, Seer et Lifeline, ce qui permettra à ses personnages, présents depuis le lancement du jeu pour deux d’entre eux, d’être mis au niveau des Légendes ajoutées plus récemment et qui comportent des compétences plus décisives dans les combats.

L’ajout du match à mort par équipe dans Apex Legends répond, quant à lui, à une forte demande de la communauté. Aussi celui-ci sera disponible lors des trois premières semaines de la saison. Peut-être ce mode sera-t-il ajouté en permanence, dans le futur, si le succès est au rendez-vous lors des Festivités. Une fonctionnalité Mixtape fera également son apparition et permettra aux joueurs d’enchaîner les parties dans des modes en rotation (Contrôle, Course armée, Match à mort par équipe).

Enfin, les développeurs apportent une attention toute particulière à l’égard des nouveaux joueurs. Le stand de tir sera ainsi amélioré avec des mannequins spéciaux et l’introduction d’un suivi des statistiques permettant aux joueurs de mieux comprendre les points forts et faibles de leur style de jeu. Des parties d’orientation et la présence de bots seront également là pour permettre aux nouveaux joueurs de se faire la main sans pression et stress de la part de joueurs humains.

Si vous n’avez jamais joué à Apex Legends, 2023 est sans doute la meilleure année pour s’y essayer grâce aux améliorations apportées par Festivités.