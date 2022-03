Apex Legends Mobile – Une sortie décalée à cause du contexte mondial

Apex Legends continue d’affirmer sa place en tant qu’un des premiers Battle Royale en s’attaquant au marché du mobile, un support où les Battle Royale se sont beaucoup démocratisés avec par exemple PUBG ou encore Fortnite malgré quelques déboires juridiques avec Apple et Google.

En supposant que vous vous situez dans l’une des régions éligibles, vous aviez sûrement hâte de vous lancer dans l’arène sur votre mobile pendant le lancement de la bêta. Prenez votre mal en patience puisque Respawn a annoncé le report de ce lancement d’une semaine environ, pas de quoi s’affoler donc. Dans une déclaration, le studio a exprimé la raison de cette décision qui a été prise « en raison des événements mondiaux actuels ». Nous ne pouvons nous empêcher de penser que ces événements font références à l’invasion de l’Ukraine et l’intensification de la guerre. À moins que ce ne soit la crise sanitaire, toujours d’actualité, et qui aurait pu ralentir le développement.

Ce lancement est régional et ne concerne pour l’instant que les pays majoritairement situés dans l’hémisphère sud comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande, Singapour, la Malaisie, les Philippines, l’Indonésie, le Mexique, le Pérou, l’Argentine et la Colombie. Respawn n’a pas communiqué sur d’éventuels tests régionaux en Europe ou d’un lancement complet international.

En ce qui concerne le contenu de ces tests, il n’est évidemment pas complet puisque sur une vingtaine de personnages disponibles sur les autres plateformes, ici les joueurs ne pourront en joueur que 9, à savoir Bloodhound, Gibraltar, Lifeline, Wraith, Bangalore, Octane, Mirage, Pathfinder et Caustic. Nous pouvons évidemment envisager que pour le lancement international, il y aura davantage de contenus et peut-être même du contenu exclusif à la version mobile comme des cosmétiques uniques par exemple.

L’arrivée du Battle Royale sur mobile va permettre d’asseoir encore plus la prédominance de Apex Legends sur les autres titres du genre lui offrant tous les profits et bénéfices que le marché du mobile peut lui fournir. Il est important de noter que Apex Legends Mobile est conçu spécifiquement pour le mobile et ne pourra donc pas être en cross-play avec les versions PC et les consoles.