Titan Quest II – Le hack’n slash qui n’a pas bu l’eau du Léthé

Décidément, la mythologie a le vent en poupe dans l’industrie du jeu vidéo. Titan Quest, sorti en 2006, est un jeu hack’n slash développé par Iron Lore puis récupéré par THQ Nordic, qui s’est d’ailleurs occupé des extensions du jeu (Ragnarök par exemple, sorti en 2017). Malheureusement, Iron Lore, en raison de fonds insuffisants, avait dû fermer ses portes en 2008. C’est donc THQ, alors éditeur sur Titan Quest, qui récupère les droits et continue de sortir quelques DLC payants, mais malheureusement de moins bonne facture que le jeu originel. Toutefois, le jeu regroupe toujours quelques milliers de joueurs actifs même après 17 ans, et Titan Quest reste donc un des hack’n slash les plus joués.

L’ambiance mythologique, exploitée de manière sérielle par THQ avec des DLC qui exploraient les différentes mythologies du monde, faisait de Titan Quest une alternative sérieuse à Diablo II. C’est aussi quelques éléments de gameplay originaux qui révolutionnent l’A-RPG de l’époque : système de multiclassage jouissif, du loot qui fait sens, etc.

Désormais, avec le studio Grimlore Games (Spellforce), qui s’occupe désormais du développement de la licence, on sait que ces éléments de gameplay seront légèrement modifiés avec un système de maîtrises combinables. Au niveau de l’identité visuelle et du level design, Titan Quest II renoue avec ses origines en plaçant son intrigue dans le cadre de la mythologie grecque. Le joueur sera aux prises avec Nemesis, en ce qui semble être la guerre du Péloponnèse. La déesse de la vengeance, garante de l’équilibre du monde, semble avoir perdu toute mesure.

Bien que la mise à jour graphique soit bienvenue (Titan Quest premier du nom reste pourtant extrêmement « frais » en 2023, sûrement grâce à ce côté cartoon et coloré), Titan Quest II est pourtant attendu au tournant sur sa façon de gérer le loot et sur la profondeur de personnalisation de ses personnages (éléments fondamentaux du hack’n slash qui ont été récemment assez chahutés).

Le level design du précédent opus était et reste toujours un gros point positif du jeu (des reliefs intéressants pour l’époque, des quêtes annexes de qualité, des environnements aux identités bien marquées) et c’est donc naturellement que la communauté place la barre très haut.

Toujours pas de date de sortie officielle pour Titan Quest II, mais on peut être sûr que 2024 sera une année décisive pour la licence.