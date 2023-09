Path of Exile 2 – Une ambition démesurée

Path of Exile, ou PoE pour les intimes, fait peau neuve avec un Path of Exile 2, prêt à secouer les fondations du genre. Grinding Gear Games, adoubé par David Brevik et Max Schaefer (fondateurs de Diablo, excusez du peu) lors de l’ExileCon de 2023, est le studio qui développe cette suite. Et autant dire que leur ambition est folle. Mais tout d’abord, si Path of Exile a une communauté aussi forte, c’est qu’elle est soudée par un sentiment commun : la frustration.

En effet, beaucoup ont trouvé un refuge en Path of Exile (2013) suite à la déception de Diablo 3 (2012). Sans s’attarder sur les faits, le virage opéré par Blizzard à cette époque fut brutal : casualisation extrême d’une licence RPG hardcore, monétisation outrancière, lancement catastrophique, etc… Path of Exile apparaît donc comme étant ce que Diablo 3 aurait dû être : un ARPG pour les passionnés et pour les fans.

Là où certains studios s’enlisent dans une direction artistique actionnariale (douloureuse oxymore) qui mise avant tout sur l’éradication de toutes prises de risque et une maximisation des gains, GGG (Grinding Gear Games pour ceux du fond) apparaît comme le messie : free-to-play avec éléments cosmétiques en boutique, arbre de talents ultracomplexe (devenu légendaire), générosité des extensions (gratuites), spécialisation de personnage presque infinie, bref, on ne peut pas faire plus manichéen.

Beaucoup se sont interrogés sur la nécessité pour GGG de faire un second jeu : si les mises à jour sont gratuites, pourquoi faire un nouveau jeu ? Sera-t-il payant ? Les éléments achetés dans PoE premier du nom seront donc inutiles ? Non et non. Path of Exile 2 sera toujours un jeu gratuit et les éléments achetés dans le premier jeu seront présents. Si le studio fait un deuxième jeu c’est surtout pour se sortir des limitations techniques du premier opus : moteur graphique à la traîne, sound design faiblard, nervosité des combats datée. Path of Exile 2 serait-il donc seulement un gros coup de polish ?

À vous de juger : 5 nouvelles classes, un bestiaire augmenté, des biomes et des environnements originaux, une pléthore de boss, encore plus de sorts et une co-op à désormais 6 joueurs. Mais ce qui fait surtout la différence c’est la base du gameplay. Path of Exile 2 se dirige vers une identité d' »animation base game » pour ne pas dire d’inspiration Soulslike, comprendre des combats centrés sur l’observation de l’ennemi et un sens du timing exigeant.

Sans rentrer dans les détails, l’ambition du studio galvanise : deux arbres de talents simultanés, une macro de swap d’arme qui définit le gameplay, GGG n’a pas l’air de sortir un simple hack’n slash mais plutôt un ARPG de son temps qui s’inspire des chefs d’œuvre contemporain. Toutefois, si nous vous avons donné l’eau à la bouche, il va falloir être patient, la bêta n’ouvre que début juin 2024 et le jeu n’est prévu que pour 2025 si tout se passe bien.