Diablo IV – Des mécontents à quelques jours du lancement

Alors que la date fatidique du 6 juin approche à grand pas, chaque jour qui passe nous apporte son lot de nouvelles sur l’un des jeux les plus attendus de l’année : Diablo IV. Si certaines ont été bien accueillies par les fans, notamment les présentations des différentes classes, d’autres sont au contraire au centre de quelques polémiques. Mais n’est-ce pas là le cas de tous les grands jeux ?

Il y a quelques jours, Blizzard a notamment présenté le système de season pass qui accompagnera son dernier-né. La première saison débutera en juillet, sans date précise pour le moment. Les développeurs tablent pour le moment sur des saisons de trois mois, au nombre de quatre par année. Introduit plutôt récemment dans le vocabulaire du jeu vidéo, ce terme de season pass est devenu légion dans les jeux proposant un mode en ligne. Et il est souvent à double tranchant. D’un côté, il est l’assurance d’un suivi du jeu à long terme de la part du studio, et laisse présager d’un avenir pour le produit. Satisfaisant quand on se place du côté du consommateur. De l’autre, il est malheureusement devenu trop souvent synonyme d’achats intégrés. La limite avec le pay-to-win est même souvent bien fine, chaque saison devenant une course à l’équipement ou aux meilleurs items.

Dans le cas de Diablo IV, Blizzard a tenu à rassurer sa communauté. Oui, il y aura bien des contenus additionnels payants pour chaque saison, les pass de combat, mais ils ne seront composés que de skins et autres cosmétiques qui n’auront aucune influence sur le gameplay. Ils permettront uniquement une meilleure immersion dans l’univers sombre et unique de Diablo. Le passe de combat basique, gratuit, sera composé de vingt-sept niveaux, alors que le pass premium proposé à 9,99$ comptera, lui, quatre-vingt dix niveaux de récompenses.

Un absurde pass accéléré permettra également de débloquer directement les vingt premiers niveaux du pass premium, contre la modique somme de 24,99$ par saison. Pay-to-win, il ne semble donc pas pour le moment. Fans vaches à lait ? Encore une fois, cela semble bien être le cas.

Diablo 4 se paie également une autre polémique récemment apparue au sein de l’importante communauté Reddit qui gravite autour du jeu. À l’origine, une annonce louable et originale de Blizzard. Les 1 000 premiers joueurs qui réussiront à atteindre le niveau cent de Diablo IV en mode hardcore pourront voir leur nom immortalisé dans le jeu sur une statue de Lilith. Un vrai challenge pour les fans, nous direz-vous ? Tellement que certains se sentent déjà lésés, un peu à l’image d’un cheval de course qui débute une course avec un handicap. Leurs arguments ? Comment pourraient-ils rivaliser avec des joueurs qui auront le privilège d’avoir un early-access pour s’entraîner ?

Rappelons que certains joueurs auront accès au jeu dès le 1er juin avec les versions Deluxe et Ultimate, précommandées au prix fort. Quand on sait que certains de ces mêmes joueurs privilégiés demandent à ce que les développeurs et les testeurs soit bannis de cette course au niveau 100, car ils auront eux aussi de l’avance, on en vient à regretter le temps où on jouait juste pour le plaisir du moment, pas pour les lauriers de l’internet.

Voyant les très bons retours de la bêta ouverte de Diablo IV le mois dernier, et connaissant le savoir-faire de Blizzard, nous n’avons que peu d’inquiétude quant à la qualité du produit qui sera proposé. Espérons juste que les serveurs seront à la hauteur pour le grand lancement du 6 juin, et que les micros-transactions ne prendront pas le dessus sur la durée, comme c’est malheureusement trop souvent le cas depuis des années dans le monde du jeu vidéo. Il serait bête que le règne de l’argent prenne le dessus sur celui de Lilith.