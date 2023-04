Diablo IV – Répétition générale avant la sortie

Alors que la sortie de Diablo IV approche à grand pas, le jeu étant officiellement passé gold cette semaine, du côté de chez Blizzard, le travail continue. Après deux premiers week-ends d’early-access et de bêta ouverte au mois de mars, la firme californienne vient d’annoncer qu’une nouvelle phase de bêta ouverte allait avoir lieu entre le 12 et le 14 mai prochain.

L’objectif est clairement annoncé du côté de Blizzard : tester la capacité des serveurs, moins d’un mois avant le lancement de l’un des jeux les plus attendus de l’année. En effet, rappelons que les premières phases ouvertes du mois dernier ne se sont pas déroulées exactement comme prévues. Même si les développeurs s’attendaient à une surcharge des serveurs et avaient annoncé des délais d’attente pour de nombreux joueurs, d’autres problématiques s’étaient invitées, comme de nombreuses coupures de connexion en cours de jeu ou quelques lags intempestifs.

Pour ce week-end de répétition générale, intitulée « the server slam », Blizzard espère donc accueillir un très grand nombre de joueurs sur les serveurs de Diablo IV afin de tester leurs limites. Des problèmes de connexion le 6 juin prochain pour la sortie officielle du jeu serait une nouvelle mauvaise publicité pour la franchise et pour l’éditeur, qui n’a pas envie de revivre les heures sombres du lancement de Diablo III.

Pour rappel, le 15 mai 2012, des millions de joueurs n’avaient pas pu se connecter au jeu, recevant uniquement le message suivant : « Les serveurs sont occupés, veuillez revenir plus tard. Erreur 37 ». On peut également citer les débuts chaotiques d’Overwatch 2, toujours chez Blizzard, dont les serveurs n’avaient eux aussi pas pu supporter le trop grand nombre de connexions simultanées lors du lancement du jeu l’année dernière. Vous l’aurez compris, Blizzard est habitué du fait, et aimerait que ça change. Mais pas d’inquiétude pour autant, car Diablo IV sera un succès, problèmes de serveurs ou non. Pour rappel, ce ne sont pas moins de 61 millions d’heures qui avaient été jouées durant le week-end de bêta ouverte, un chiffre qui donne le tournis, laissant présager un carton énorme pour ce nouvel opus.

Si vous êtes déjà allé au bout de l’acte 1 proposé durant la première phase, aucun interêt à chercher à vous connecter le 12 mai prochain, car le contenu sera le même. À moins que vous ne souhaitiez revivre l’aventure avec un tout nouveau personnage. Au rayon des petits cadeaux, si vous parvenez à battre Ashava, boss final de la version bêta, vous recevrez un élément cosmétique inédit, utilisable dans la version définitive du jeu. Profitez-en bien, car ce sera la seule chose qui restera de votre aventure le 6 juin prochain, où il vous faudra reprendre l’histoire au prologue, avec un tout nouveau personnage.

Si certains craignent que le week-end du 12 mai puisse être un mauvais choix pour cette dernière phase de bêta, avec la sortie de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, pas d’inquiétude de notre côté. Les deux mastodontes, dont la fanbase n’est pas forcément la même, trouveront sans difficulté leur public respectif. Les serveurs de Diablo IV devraient bel et bien être mis à rude épreuve de nouveau, comme le souhaite Blizzard, pour le dernier test grandeur nature avant la réouverture des Enfers.