Overwatch 2 – Un nouveau héros qui va ruiner vos parties ?

La saison 4 d’Overwatch 2 va bientôt arriver, et, avec elle, un nouveau héros jouable ô combien attendu. Blizzard n’a jamais caché qu’il allait s’agir d’un héros de Soutien, de quoi ravir ceux aiment jouer ces personnages et dont le roster est beaucoup plus limité que celui des Tanks et DPS. Après avoir été contraint de le révéler en avance, suite à des fuites en début de semaine, le nouvel arrivant répondant au nom de Vital (Lifeweaver en anglais) est en fait une petite révolution dans l’histoire d’Overwatch. Premier personnage Thai, certes, premier personnage pansexuel, certes, mais premier héros capable de ruiner complètement des parties également, car l’homme aux fleurs risque d’être un problème épineux pour sa propre équipe.

Vital arrive en effet avec de nombreuses capacités pouvant CC, pour « crowd control », autrement dit qui vont affecter le contrôle des autres joueurs sur leurs personnages pendant une durée limitée. Nous avions déjà parlé, il y a peu, du changement de philosophie qu’allait initier la saison 4 vis-à-vis des promesses d’Overwatch 2 d’offrir un jeu plus rapide et plus fluide, débarrassé des capacités de stun du premier jeu. Autant le dire d’emblée : Vital est non seulement l’opposé de ces promesses, mais en plus il va beaucoup plus loin que ce dont étaient capables les stuns et CC du premier jeu.

Il est important de préciser que Vital n’est pas réellement un healer. Certes, il a une capacité de guérison, et lâche un pack de soin en mourant, mais cette capacité est non seulement le plus faible du jeu dans le genre, et ne peut seulement affecter qu’un joueur à la fois (contrairement à un Baptiste, une Kiriko ou une Moira qui font du heal de zone), il est donc manifestement incapable de maintenir en vie quelqu’un lors d’un combat intense. En réalité, Vital est assez proche de Zenyatta dans sa philosophie d’être un héros situationnel : il va offrir des possibilités à l’équipe plutôt que d’être capable de les maintenir en vie, tout en pouvant infliger des dégâts assez élevés.

Et on arrive au cœur du problème : une capacité fondamentale de Vital est « Plateforme de Pétales », une fleur géante apposée sur le sol et qui s’élève lorsqu’un joueur marche dessus. Avec cette capacité vous pouvez certes atteindre des hauteurs inatteignables, mais aussi bloquer des couloirs et, surtout, contrer des Ultimates en la posant, par exemple, sous une Orisa ou devant un Reinhardt.

Petit Mythbusters des meilleures interactions sur Lifeweaver.

Sauvez vos mates d'une graviton ? Oui c'est possible 😉https://t.co/xSdJqbItf7 pic.twitter.com/digMNvM43X — Potxeca (@Potxeca) April 5, 2023

L’autre capacité, Emprise Salvatrice, permet d’envelopper un allié dans une boule de protection et l’attirer vers soi pour le sauver. Bonne idée sur le papier, mais très mauvaise idée en pratique : dans des équipes sans coordination, par exemple, la capacité peut simplement ruiner l’action d’un joueur. Un Genji qui allait achever quelqu’un peut être brusquement aspiré en arrière par un Vital qui considère qu’il a peu de vie ; un Winston qui dive dans l’équipe adverse pour utiliser son Ultimate peut être, de la même manière, ramené de force en arrière, consommant son Ultimate pour rien.

My favorite part about Lifeweaver is that he’s able to keep teammates in spawn forever pic.twitter.com/9fFP1m7ctj — Aspen (@Aspen_OW) April 4, 2023

Le problème se dessine donc pour les équipes à faible communication, mais le danger principal réside dans le fait que Vital est simplement le héros parfait pour « throw » (ruiner) une partie. Overwatch 2 n’a jamais manqué de joueurs toxiques dont le plaisir est de provoquer la défaite de leur équipe, et avec un tel héros qui peut bloquer ses coéquipiers dans des couloirs ou, littéralement, les projeter dans le vide avec Emprise Salvatrice, ou faire revenir en arrière un Genji en train d’utiliser, par exemple, nanoblade, le risque de voir des parties ruinées à cause d’un seul héros n’a jamais été aussi élevé. Avant même que ce nouveau héros soit disponible, certains joueurs ont déjà composé un petit florilège des possibilités pour tuer vos coéquipiers avec Vital.

Des joueurs bien connus de la scène professionnelle tirent déjà la sonnette d’alarme sur ce héros dont le design et le gameplay s’apparente davantage à Paladins ou Valorant qu’Overwatch, bien qu’il soit douteux que Blizzard revienne sur un personnage qui semble déjà charmer une partie de la communauté tout autant qu’il inquiète les autres.

Pour rappel, la saison 4 d’Overwatch 2 commence le 11 avril. Vital devrait être accessible tout d’abord en arcade avant d’arriver dans les parties compétitives quelques semaines plus tard.