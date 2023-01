Overwatch 2 – Livrez bataille pour régner sur l’Olympe

Comme annoncé dans le déroulé de la saison 2, le mode éphémère « Bataille pour l’Olympe » fait une entrée écrasante dans Overwatch 2, accompagné de ses loots et pouvoirs divins. La bataille ayant débuté aujourd’hui et faisant rage jusqu’au 19 janvier prochain, nous vous proposons un petit tour d’horizon de ce que ce mode amène avec lui. Tout d’abord, sachez qu’il s’agit tout simplement d’un mode « Chacun pour soi » pimpé à la sauce dieux grecs, le thème de la saison, dans lequel une sélection de sept héros recevra des habilités différentes, les rapprochant un peu plus de leurs homologues divins. Bien sûr, la condition sera d’activer son ultimate pour pouvoir bénéficier des différentes capacités bonifiées par ce mode où le courroux des dieux résonne. Voici la liste complète des héros et des capacités qu’ils pourront déclencher.

Ramattra Poséidon

Annihilation Divine

Vortex vorace est un grand tourbillon qui attire les ennemis et les projette vers le haut.

Martèlement projette de grands jets d’eau qui font plus de dégâts et voyagent plus loin.

Reine des Junkers Zeus

Massacre divin

Dure vingt secondes.

Les dégâts infligés par Fusil à dispersion ont une chance d’infliger des dégâts de foudre supplémentaires.

Reinhardt Minotaure

Choc sismique divin

Durée : vingt secondes.

Se soigne lorsqu’il charge et envoie un ennemi contre un mur.

La charge peut toucher jusqu’à trois cibles à la fois.

Le temps de recharge de la charge est réduit à trois secondes.

Les coups contre le mur infligent des dégâts mortels, prolongent le pouvoir divin et réduisent le temps de recharge de la prochaine charge à 0,5 seconde.

Chopper Cyclope

Équarrisseur divin

Dure quinze secondes.

Augmentez considérablement votre taille et gagnez 600 points de vie.

Lance des rochers qui infligent d’énormes dégâts au lieu du tir habituel de son Équarisseur.

La mêlée inflige cinq fois les dégâts et repousse les ennemis.

Pharah Hadès

Barrage divin

Dure vingt secondes.

Peut se déplacer pendant la capacité ultime.

Le lance-roquettes tire des roquettes à trois têtes.

La consommation de carburant de Réacteurs est fortement réduite.

Les éliminations soignent Pharah et prolongent la durée de cet effet.

Fatale Méduse

Infravision divine

Lorsque vous êtes dans le champ de vision, les ennemis qui vous regardent se transforment en pierre.

Lucio Hermès

Mur de son divin

Dure vingt secondes.

Permet de sauter une nouvelle fois après avoir bondi d’un mur.

Boop peut toujours frapper les ennemis contre les murs pour des dégâts supplémentaires et un court étourdissement.

Vitesse d’attaque et de déplacement considérablement augmentée.

Munitions infinies.

En plus de toutes ces modifications, sachez que le héros ayant réalisé le plus d’éliminations à la fin de l’événement se verra immortalisé sous la forme d’une statue sur la carte d’arène des Ruines d’Illios (go Chopper, go !). Et si la commémoration de la victoire de votre héros favori ne vous émoustille pas plus que ça, sachez que la Bataille pour l’Olympe d’Overwatch 2 s’accompagne de nouveaux défis à accomplir pour remporter voicelines, tags, charmes d’arme ou encore le skin légendaire Victoire ailée de Ange.

La boutique se verra également agrémentée de nouveaux packs et cosmétiques durant toute la durée de l’événement. Overwatch 2 accueille donc la Bataille pour l’Olympe dès maintenant, et ce jusqu’au 19 janvier 2023. Combattez, héros ! Le sort de l’Olympe est entre vos mains (et offrez cette statue à Chopper).