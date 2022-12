Overwatch 2 – Oubliez le ballon rond, la coupe du monde revient

Alors que les festivités hivernales battent leur plein sur Overwatch 2 et que la coupe du monde de football s’est achevée sur une victoire de l’Argentine, Blizzard vient d’annoncer le retour de la coupe du monde d’Overwatch. Après une absence de trois ans, justifiée par le fait que les équipes étaient au travail sur le nouvel opus, le trophée sera remis en jeu dès 2023 avec plusieurs changements notables. Dès janvier, Blizzard annoncera les 36 équipes qui participeront à cette nouvelle itération, tout en ouvrant les candidatures pour les comités de compétitions. Ces derniers seront en charge des essais dans leurs pays respectifs afin de composer la meilleure équipe possible.

Petite nouveauté : il sera possible pour le commun des mortel de se frayer une place jusqu’à ces essais. En effet, à l’aide d’un tournoi ouvert, il sera possible aux joueurs de se battre pour acquérir le fabuleux ticket d’or leur permettant de participer aux essais de leur pays. La compétition des essais de la coupe du monde aura lieu en février, quand les essais réguliers (auxquels il est toujours possible de s’inscrire, à condition d’être minimum de rang Diamant) auront lieu en mars.

En juin, l’étau se resserra grâce à une série de compétitions régionales afin de réduire le nombre d’équipes participantes à 16. Ces dernières se retrouveront finalement à l’automne afin de disputer les derniers matchs de la coupe du monde d’Overwatch et d’élire le nouveau pays vainqueur qui aura l’honneur de soulever le trophée tant convoité.

Les joueurs d’Overwatch 2 ne seront pour autant pas laissés de côté, Blizzard promettant une série de défis et de nombreuses récompenses afin de fêter le retour de cette grande compétition. Bien sûr, il s’agira de la première se déroulant sur la nouvelle formule du titre, et il faudra donc composer avec des changements de gameplay et de méta qui influeront, à n’en pas douter, sur les stratégies et sur le cœur même de la compétition.

Par ailleurs, nous ne devrons plus soutenir la France avec le hashtag « avecle6 », les équipes s’étant retrouvées amputées d’un tank. Alors préparons les banderoles, de quoi grignoter devant les matchs ainsi qu’un ou deux vuvuzelas et attendons-nous à une compétition féroce qui sera aussi suivie à cause de sa longue absence que par curiosité suite aux changements imposés par Overwatch 2.