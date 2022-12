Overwatch 2 – La Féerie Hivernale dépose ses flocons

Même en étant passé au format free-to-play, Overwatch 2 n’oublie pas ses traditionnels événements saisonniers. Les habitués le savent : la période de Noël est synonyme de Féerie Hivernale, et Blizzard vient justement de nous donner plus de détails sur ce qui composera la réunion de cette année. Les festivité ont par ailleurs déjà commencé et s’étaleront jusqu’au 4 janvier.

Pour commencer, niveau mode de jeu, on retrouvera les deux modes déjà introduits dans le précédent opus. Opération Boule de Neige vous mettra dans la peau de Mei dont les tirs ont été remplacés par des boules de neige, vous devrez éliminer l’équipe adverse ou vous battre en chacun pour soi. L’autre mode est La Chasse au Yéti : battez-vous à cinq Mei contre un Winston déchaîné. Ce dernier tente de dérober de la nourriture, ce que vous devez l’empêcher de faire sous peine de devoir composer avec un Yéti déchaîné qui ne fera qu’une bouchée de votre équipe.

Un troisième mode se joint cette année aux réjouissances : Congélimination. Dans ce dernier, il s’agira de geler tout vos adversaires pour remporter la partie. Bien sûr, ils devront en faire de même avec vous, alors il vous incombera de savoir quand passer à l’attaque et quand prendre le temps de dégeler vos compagnons. Ces trois modes seront jouables dans l’onglet Arcade du jeu pendant toute la durée de l’événement.

Bien sûr, qui dit événement saisonnier dit forcément récompenses, et il y en a bien quelques unes à récolter. Tout d’abord, via Twitch, il vous faudra regarder deux heures de streams éligibles pour obtenir la célébration Guirlandes pour D.Va et, avec quatre heures de plus, vous obtiendrez son skin légendaire Traîneau. In-game, vous aurez la possibilité d’accomplir des défis pour obtenir différents charmes d’armes, voicelines, mais également un skin épique reine de glace pour Brigitte. Enfin, si vous vous connectez entre le 20 décembre et le 4 janvier, vous décrocherez du sapin le charme d’arme Couronne festive et l’icone de profil 2023.

Le programme s’annonce similaire à ce à quoi on aurait pu s’attendre sur Overwatch premier du nom, même si le fait de dispatcher les récompenses entre streams et événements in-game aura de quoi faire grincer des dents certains qui espéraient pouvoir obtenir plus de récompenses en jouant. Quoi qu’il en soit, la Féerie Hivernale 2022 sur Overwatch 2 est d’ores et déjà disponible en jeu et ce jusqu’au 4 janvier 2023.