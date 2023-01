Overwatch 2 célèbre aussi le nouvel an chinois

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette seconde saison d’Overwatch 2 aura été chargée en terme de contenu. Entre l’introduction du trente-sixième héros, Ramattra, la Féerie Hivernale et le mode de jeu temporaire Bataille pour l’Olympe, le hero-shooter de Blizzard aura su se montrer généreux et donner aux joueurs de multiples façon d’occuper leur temps sur le titre.

Mais la saison touche à sa fin, et alors que nous apercevons au loin les premières lueurs d’une saison 3 qui, on le rappelle, sera dépourvue de nouveau héros, il serait impensable de passer à côté d’un événement bien connu des joueurs du premier opus : le Nouvel an Lunaire. Pour célébrer l’année du lapin et clôturer la saison comme il se doit, Blizzard nous a concocté un melting-pot d’anciens modes et de nouveautés.

Du 17 au 31 janvier, les joueurs pourront donc arpenter la tour de Lijiang dans les très appréciés modes Capture du drapeau et Capture du drapeau éclair. Sachez d’ailleurs qu’une saison compétitive événementielle de ce même mode à d’ores et déjà débutée, ce qui en fait un moyen supplémentaire de récupérer des points de compétition pour obtenir les armes en or qu’il vous manque.

En plus de ce mode classique, le mode Chasseur de prime se joint à la fête. Dans ce dernier, le premier joueur à réaliser une élimination voit sa tête être mise à prix, lui conférant plus de points par élimination mais le rendant visible par tous les autres joueurs, même à travers les murs. Celui qui tue celui qui dispose de la prime la récupère à son tour, jusqu’à ce que le temps soit écoulé ou que le score requis pour gagner soit atteint.

Bien sûr, il n’y a pas que les modes de jeux saisonniers dans Overwatch 2 : il y a aussi du loot. Et ici, le schéma est le même que pour les évènements précédents : réalisez des défis en jeu pour récupérer voicelines, emotes, et charmes d’armes, ainsi que de l’XP pour le passe de combat et le skin Echo Kkachi. Les traditionnels Twitch Drops sont également de la partie : regardez deux heures de stream pour obtenir la pose de victoire Rugissement du lion pour Moira, et quatre heures de plus pour obtenir son skin légendaire Danseuse masquée.

Comme dit précédemment, le Nouvel an lunaire se déroulera du 17 au 31 janvier et clôturera la saison 2. Blizzard semble avoir trouvé un compromis pour les récompenses sur Overwatch 2, qui ne conviendra certainement pas à tout le monde, mais qui leur permet tout de même d’offrir quelques cosmétiques aux joueurs les plus assidus. Reste à savoir, maintenant, ce que nous prépare la firme pour la saison 3.