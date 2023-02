Diablo IV célébré à la Fashion Week de Milan !

Nouvelle étape dans l’inclusion du jeu vidéo en tant que véritable objet culturel : après que le cinéma (avec plus ou moins de réussite, on ne refera pas l’historique ici), la littérature (Ready Player One, d’Ernest Cline) ou encore la musique (avec par exemple le mouvement chiptune et des artistes comme Danger ou Crystal Castles) et même les arts plastiques (le succès international du street artist Invader…), c’est désormais la mode qui se saisi des codes du jeu vidéo. La maison danoise Han Kjobenhavn vient ainsi de présenter une collection inspirée de Diablo IV.

Avec une touche définitivement fantastique, les pièces de cette collection Automne/ Hiver 2023 n’auraient probablement pas été reniée par la nouvelle Pinehead du dernier film Hellraiser, et représentent bien le monde ténébreux de Diablo, avec des couleurs sombres, voire absentes, juste relevées de quelques tenues rouges sang… !

Intitulée Chtonic Penumbra, la collection a été réalisée en partenariat avec Blizzard, développeur et éditeur de Diablo IV. Bien entendu, on est aux frontières de la création et du marketing, dans un flou artistique que la mode maîtrise particulièrement bien. Néanmoins, la marque Han Kjobenhavn voit sa réputation grandir d’année en année (elle avait réussi à attirer Beyoncé pour sa collection automne/ hiver précédente), et on ne peut que se réjouir de cette nouvelle reconnaissance du jeu vidéo par des acteurs d’autres disciplines plus installées, plus reconnues.

C’est aussi une nouvelle preuve du changement de paradigme que connait le jeu vidéo depuis quelques années déjà : alors que dans les années 80 et 90, le jeu vidéo était un produit marketing s’inspirant et adaptant d’autres univers, c’est aujourd’hui lui qui inspire les autres industries.

On n’est pas complètement convaincu que les vêtements de cette collection Diablo IV conviendront à votre prochain entretien d’embauche, mais ils voleront certainement la vedette à la robe de mariée de votre cousine l’été prochain. La collection devrait en effet sortir cet été, soit plus ou moins en même temps que Diablo IV, le jeu. La mode, oui, mais le business, aussi…