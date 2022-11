Diablo 4 en approche plus vite que prévu ?

La fin de l’attente semble proche pour les fans de la franchise Diablo. D’après de très insistantes rumeurs, Diablo 4 en serait aux tous derniers stades de sa production, et Blizzard viserait même une sortie pour le mois d’avril 2023. Après onze ans d’attente et la sortie de Diablo 3 en 2012, c’est une annonce énorme, et nul doute que les joueurs seront nombreux à vouloir mettre la main sur le jeu dès sa sortie. Un accès anticipé au jeu, sous forme de bêta fermée, serait même prévu incessamment sous peu, ce qui correspond aux annonces faites en septembre par Rod Fergusson et Joe Shely, respectivement responsable de la franchise Diablo et responsable du jeu Diablo 4:

« Les invitations seront directement envoyées aux joueurs ayant récemment passé un temps important sur les jeux de l’univers Diablo. »

Si vous avez joué récemment à Diablo 2: Ressurected, Diablo 3 ou Diablo Immortal, peut-être aurez-vous la chance de recevoir le précieux sésame (ou peut-être l’avez-vous déjà reçu?)

Officiellement, le jeu n’a pas encore été annoncé. La volonté de Blizzard serait de frapper un grand coup lors de la cérémonies des Game Awards 2022, le 8 décembre prochain à Los Angeles, sur laquelle les yeux de tout le monde du jeu vidéo seront rivés. Les précommandes seraient lancées dès le mois prochain (le lendemain de la cérémonie ?) et le jeu devrait être disponible sur PC, Xbox One, PS4, PS5 et Xbox Series.

Le dernier mot est pour le moment celui du président de Blizzard Mike Ybarra, qui s’est exprimé sur Twitter, avec un message à première vue énigmatique, mais qui semble répondre aux rumeurs actuelles.

« Ne croyez pas pas tout ce que vous lisez. »

Nous le savons, il n’y a pas de fumée sans feu dans le monde du jeu vidéo… Alors rendez-vous le 8 décembre pour les Game Awards ?