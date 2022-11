World of Warcraft – Blizzard offre une monture, ça tourne mal

Vous n’êtes certainement pas sans savoir que la prochaine extension de World of Warcraft, intitulée Dragonflight, pointera très bientôt le bout de son museau numérique, le 30 novembre pour être précis. Cette dernière sera l’occasion de plonger dans l’univers des dragons et même d’en incarner un via la race des dracthyrs et leur classe d’invocateurs.

Pour célébrer ce lancement comme il se doit, Blizzard s’est dit qu’un Twitch Drop serait le cadeau parfait : prendre un peu du temps des joueurs pour leur permettre d’obtenir des récompenses in-game. Le procédé n’est pas nouveau, puisqu’il est déjà utilisé dans des titres tels qu’Overwatch 2 ou encore Call of Duty Modern Warfare 2. Mais malgré tout, il y a un problème de taille avec l’un des cadeaux que nous fait le papa du MMO le plus culte de tous les temps.

Rappelez-vous : il y a à peu près dix ans, Blizzard sortait un jeu de cartes à jouer et à collectionner basé sur World of Warcraft, bien physique. Parmi ces précieux bouts de carton se trouvaient des cartes spéciales, concernant des goodies déblocables en jeu, dont des mascottes et des montures. Avec le temps, ces cartes sont devenues de plus en plus rares et s’arrachent à prix d’or sur les différentes plateformes de vente en ligne.

Ce qui coince avec ce Twitch Drop dédié à Dragonflight, c’est que la monture offerte n’est autre que le Gangredrake, qui faisait partie de ces cartes de loot ultra rares. Cela pose problème pour plusieurs raisons : cela enlève la rareté de la chose, les joueurs ayant juste à regarder un certain nombre d’heures de stream afin de récupérer la marchandise, alors que d’autres ont sans doute dépensé moult écus dans des paquets de cartes.

L’autre problème, c’est que ces mêmes montures pouvaient se revendre in-game contre un certain montant de pièces d’or, et le fait de les rendre aussi accessibles risque fort de faire le malheur de bon nombre de commerçants virtuels, mais serait en réalité calculé afin de lutter contre l’inflation que subit l’économie du jeu pour ainsi revenir à des bases saines. Quoi qu’il en soit, voici la marche à suivre si vous désirez obtenir lesdites récompenses :

Liez vos comptes Twitch et Battle.net

Mascotte cerf-volant dragon : quatre heures de visionnage entre le 15 novembre à 18h et le 17 novembre à 7h59

Monture Gangredrake : quatre heures de visionnage entre le 28 novembre à 18h et le 30 novembre à 7h59

Jouet feu d’artifice perpétuel : deux heures de visionnage entre le 13 décembre à 18h et le 28 décembre à 7h59

Mascotte Golem des moissons : offrir deux abonnements Twitch Prime sur les chaînes concernées

Malgré tout, quand certains joueurs expriment leur mécontentement, il y a le camp opposé qui se dit soulagé de pouvoir accéder à ces montures issues d’un passé qu’ils n’ont pas ou peu connu. Il ne faut pas oublier que le titre part doucement mais sûrement sur ses vingt ans, et que tous n’ont pas eu l’occasion d’y jouer dès son lancement.