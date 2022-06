World Of Warcraft – L’extension Dragonflight prend son envol en 2022

On en parlait déjà en Mars dernier, mais Blizzard confirme : l’extension Dragonflight de World of Warcraft sera disponible courant de l’année 2022, avec des précommandes pour les éditions standard et collector déjà disponibles. Celle-ci s’annonce comme une extension plutôt bien fournie. On y retrouve tous les composants pour une expérience de jeu riche : un nouveau territoire : les Îles aux Dragons, ainsi que de nouvelles mécaniques, il sera notamment possible de se déplacer à dos de dragon.

Déjà en Avril, le directeur de World of Warcraft Ion Hazzikostas avait présenté le contenu auquel on pourrait s’attendre dans la mise à jour. Le pré-patch, qui sortira quelques semaines avant l’extension, permettra déjà d’avoir un bon avant-goût de ce qui attendra les joueurs, avec des événements qui serviront d’introduction à la mise à jour.

Il avait également fait le point sur ce que pourraient attendre les joueurs les plus investis dans le récit des plaines d’Azeroth : tout en retrouvant des personnages connus, l’extension permettra d’en savoir plus sur le proto-dragon Galakrond et les différents Aspects. Globalement, il ajoute que le fonctionnement du scénario de l’extension sera similaire à Mist of Pandaria, avec un grand antagoniste qui se révèlera petit à petit, au fur et à mesure de l’avancée de l’histoire.

Ce qui sera au cœur du jeu, ce sera vraiment l’exploration : Blizzard mise tout sur le nouveau territoire, les Îles aux Dragons, qui se découpent en quatre zones. Tout en utilisant la nouvelle fonctionnalité de vol sur un drake customisable de l’extension, les joueurs pourront découvrir les rivages de l’Éveil, les plaines d’Ohn’ahra, la vaste travée Azur, et la zone de Thaldraszus.

Pour prendre plein avantage de ce nouveau mode de déplacement, Dragonflight propose aux joueurs une nouvelle classe de personnages jouables, l’évocateur dracthyr, qui prend avantage du vol à dos de dragon tout en alliant dégâts à distance et pouvoirs de guérison.

Tant que nous en sommes à parler plus en détail des nouvelles fonctionnalités de cette extension, Blizzard a tenu compte des retours des joueurs et s’est débarrassé du modèle de progression, les joueurs pourront utiliser le nouveau système de Talents, qui se divise en deux arbres, un pour les techniques utilitaires, et un autre pour les spécialisations. Le système des métiers a également été revu, les métiers artisanaux disposeront de nouvelles spécialisations.

D’un point de vue purement esthétique, l’interface utilisateur va (enfin) profiter d’un lifting : allégée et customisable, il sera désormais possible de créer l’interface la plus adaptée à chacun. Les graphismes du jeu en général vont également progressivement évoluer, et, si le jeu sera plus beau que jamais sur des configurations récentes, et qu’il restera très correct sur des ordinateurs un peu plus anciens, reste que la configuration minimum nécessaire pour pouvoir jouer à World of Warcraft : Dragonflight sera plus élevée que ses prédécesseurs.

Enfin, toutes ces nouveautés sont enfin disponibles en préachat. Le jeu se décline en trois éditions : la Base Edition, pour 49,99€, la Heroic Edition, pour 69,99€, et l’Epic Edition, pour 89,99€.

La Base Edition donne accès à l’extension, et si préachetée, la mascotte Drakkes, qui accompagnera le joueur à travers ses quêtes sur Azeroth.

La Heroic Edition, en plus de Drakkes, donne accès à une autre mascotte, Murkastrasza, un Sésame pour le contenu Dragonflight , et une nouvelle monture volante, Tisse-Rêves enchevêtré.

, et une nouvelle monture volante, Tisse-Rêves enchevêtré. L’Epic Edition ajoute au contenu de la Heroic Edition l’effet Marcheur du temps pour votre pierre de foyer, la transmogrification de tête Diadème des Gardiens de sort, la transmogrification de dos Ailes de l’éveil et ses cinq variantes de couleur, et 30 jours de temps de jeu.

Enfin, pour les plus attachés au support physique, l’édition Collector, en plus d’une clé numérique pour l’Epic Edition, se compose d’un artbook relatant le développement visuel de World of Warcraft: Dragonflight, un tapis de souris à l’effigie d’Alexstrasza, et cinq pins à l’effigie des cinq principaux vols draconiques d’Azeroth. Cette édition est d’ores et déjà disponible à la précommande sur le Blizzard Gear Store.

Pour le mot de la fin, nous pouvons noter que l’ouverture des précommandes souligne la confiance que porte Blizzard dans la capacité de ses équipes à finir le développement du jeu à temps. En effet, il nous semblerait contre-productif que l’entreprise ne choisisse de reproduire la débâcle que fut le retardement de Shadowlands, qui avait eu pour conséquence une offre de remboursement pour les précommandes qui n’avaient pas été honorées.

Et pour les plus férus de la licence qui n’auraient pas la patience d’attendre jusqu’à la fin 2022 pour reprendre une petite dose de World of Warcraft, il est très probable que le voyage nostalgique entamé avec World of Warcraft Classic continue son chemin, avec la bêta d’une nouvelle version de Wrath of the Lich King, originellement sorti en 2008, prévue pour Juillet – Aout 2022.