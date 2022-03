World of Warcraft – Encore une nouvelle extension ?

World of Warcraft s’arrêtera donc jamais ? La liste des extensions du MMORPG le plus connu de tous les temps ne cesse de s’allonger. Burning Crusade en 2007, Wrath of The Lich King en 2008, Cataclysm en 2010, Mists of Pandaria en 2012, Warlords of Draenor en 2014, Legion en 2016, Battle for Azeroth en 2018 et Shadowlands en 2020. Ça commence à faire beaucoup là non ? Apparemment non, une prochaine extension va être annoncée, le mardi 19 avril 2022 précisément. On ne s’attendait pas à une telle annonce aussi vite en ce début d’année, mais Blizzard va annoncer la neuvième extension de son MMORPG.

« Le 19 avril, l’équipe de développement de World of Warcraft dévoilera la prochaine extension. […] D’ici là, nous espérons que vous appréciez La fin de l’Éternité, dernière mise à jour de contenu et chapitre final de la saga Shadowlands. »

Pas de BlizzCon pour annoncer une aussi grosse information ? Vous savez, ces conférences entiérement dédiées aux jeux Blizzard ? Mais on connaît que trop bien les déboires de l’entreprise, pas étonnant qu’il ait envie de se faire tout petit. Pour revenir à l’extension, le communiqué de presse disponible sur le site officiel manque cruellement d’informations. Malgré cette annonce innatendue, l’arrivée de la nouvelle extension était, quant à elle, pressentie par les joueurs et les joueuses. Si on prend en compte que cela va déjà faire deux ans que Shadowlands est sortie, et que la dernière mise à jour annonçait déjà la fin de l’histoire de cette dernière extension, il ne fallait pas être devin pour anticiper la suite.

Par ailleurs, en plus de World of Warcraft, Blizzard dévoilera également la nouvelle extension Heartstone, ainsi que son jeu mobile prévu depuis quelques années maintenant dans l’univers de Warcraft. Mais on a du mal à cerner la direction qu’emprunte Blizzard. D’après ce qu’on entend un peu partout, Overwatch 2 et Diablo 4 sont plus attendus qu’une énième extension de WoW, surtout que la dernière date de fin 2020 ! Blizzard devrait peut-être revoir ses priorités…