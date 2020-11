World of Warcraft: Shadowlands – Par delà le voile.

“Derrière le voile se trouve des ténèbres où chacun trouve sa place”

La sortie d’une extension sur World of Warcraft, c’est presque comme celle d’une nouvelle console, c’est toujours un évènement. Et celle de Shadowlands ne fait pas exception! Sortie aujourd’hui à minuit, la huitième extension nous plonge dans une contrée, pour le moins inhabituelle.

Cette fois, pas de nouvelle île, pas retour dans le temps, pas d’anciens ennemis réveillés mais bien ce qui semble être l’équivalent des cieux et des enfers. C’est face à un ennemi bien plus dangereux qu’Arthas, la Légion ardente et la Horde de fer réunis que vont être confrontés les joueurs. Celui qu’on nomme : Le Geôlier.

Le voile entre la vie et la mort est déchiré. Par un simple acte de destruction, Sylvanas Coursevent a ouvert le passage vers l’au-delà. Les plus fervents défenseurs d’Azeroth ont été aspirés dans des ténèbres voraces. Une ancienne force de la mort menace de briser ses liens et de détruire la réalité.

Des royaumes cachés remplis de merveilles mais aussi d’horreurs attendent ceux qui passeraient de l’autre côté. L’Ombreterre est le royaume des défunts ; un monde entre les mondes dont l’équilibre fragile préserve la vie et la mort elles-mêmes. Comme vous êtes l’un des plus grands champions d’Azeroth, vous avez obtenu le pouvoir de passer de l’autre côté corps et âme. Maintenant, vous devez déjouer le complot visant à détruire le cosmos et aider les légendes de Warcraft à retourner chez elles et accomplir leur destinée.

D’un point de vue moins “loristique” (de l’histoire), Shadowlands est clairement destiné aux fans de la série, certes, mais l’accent y est également mis sur les nouveaux joueurs et les anciens de retour après une longue absence (un peu comme le rédacteur de cet article).

Sur l’île des confins de l’Exil, les nouveaux joueurs découvriront une toute nouvelle expérience de jeu. Ils seront logés à la même enseigne que les anciens. Ils seront confrontés à des quêtes qui leur apprendront les bases de leur classe ainsi qu’un mini donjon pour une introduction aux techniques de groupes et aux réflexes à avoir face aux boss. Une fois cette “île tuto” passée, ils seront lancés dans BfA (Battle for Azeroth) et pourront commencer leur nouvelle progression.

La grande nouveauté de cette extension est la “régression” du niveau maximal, redescendu à 60 pour l’occasion.

C’est une nouvelle aventure et expérience que Blizzard offre aujourd’hui à ses joueurs, pléthore de contenus et de fonctionnalités que nous vous laisserons la joie de découvrir… Bon, allez ! Voici un petit aperçu, mais parce qu’on est gentils ! Le choix d’une congrégation (4 puissances dirigeant l’Outreterre) ; Tourment, la tour des damnés (un donjon accessible au niveau maximale et dont la difficulté augmente à l’infini) ; ou alors pour ceux qui aiment se mettre sur la g… Tronche ! Le retour tant demandé des vendeurs PvP.

Voilà donc une petite partie de ce qui vous attend. Par contre, aucune nouvelle classe n’est incorporée cette fois. C’est ce que Frank Kowalkowski et Paul Kubit, respectivement directeur technique et senior game designer ont expliqué lors d’une interview, et cette fois l’équipe souhaitait se concentrer sur la personnalisation des personnages.

C’est encore une fois un contenu riche qui est proposé et un lore poussé toujours plus loin. “Plus loin”, mais jusqu’à quand ? Si, pour l’instant, aucune déclaration de Blizzard n’est faite à ce niveau, nous sommes néanmoins en droit de nous demander si cette dernière extension ne sera réellement pas la dernière.

On se veut rassurant à ce niveau. Nous pensons que beaucoup de contenu canon au lore n’a pas encore été exploré ou partiellement, comme le vide, la lumière ou encore les Dieux Très Anciens. Mais il faut se dire que toute aventure a un jour une fin. À voir si ça sera pour cette fois. Mais le plus important doit rester le plaisir du jeu, de son exploration de ses secrets. Vivez l’instant présent sur le jeu et toute l’équipe vous souhaite une bonne découverte.