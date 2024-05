Le Japon féodal, nouvel eldorado du jeu vidéo ?

Comme beaucoup d’autres formes de divertissement, le jeu vidéo fonctionne par effets de mode. Selon les périodes, certains types de jeux ou certains univers sont au sommet et s’attirent plus facilement les bonnes grâces du public. Récemment, on a connu la période faste des univers de fantasy, avec les succès de The Witcher 3, Skyrim ou encore les Dark Souls, ou celle des mondes post-apocalyptiques, marquée par des réussites comme Fallout ou The Last of Us pour ne citer qu’eux.

Aujourd’hui, il semblerait bien que le nouvel eldorado du jeu vidéo se situe au Japon. Les jeux se déroulant au pays du Soleil-Levant enchainent les succès critiques et publics et le phénomène ne semble pas prêt de s’arrêter pour le moment. Alors,2024, l’année du Japon ?

Sorti le 26 janvier dernier, Like a Dragon: Infinite Wealth a ouvert la voie. Situé dans un Yokohama moderne, le dernier opus en date de la saga a marqué le début d’année de son empreinte. Avec près de 90/100 sur Metacritic et des ventes records pour la saga, on ne serait pas étonné de voir le jeu cité en fin d’année lors de certaines cérémonies de remises de prix.

Mais c’est bien le Japon féodal qui semble fasciner le plus le public à l’heure actuelle. Assassin’s Creed Shadows devrait être un carton. Chez Ubisoft, on serait déjà pleinement satisfait du nombre de précommandes effectuées, et ce alors que le jeu a été présenté il y a moins d’une semaine et malgré les critiques absurdes dont il est la cible concernant l’un de ses personnages principaux, Yasuke. On imagine ce nombre évoluer encore dans les prochaines semaines avec une promotion qui risque d’augmenter en intensité jusqu’au 15 novembre, date de sortie annoncée.

Un autre jeu se déroulant dans le Japon féodal fait parler de lui cette semaine, et pas des moindres puisqu’il s’agit ni plus ni moins que d’un des nominés pour le prix du jeu de l’année 2020 aux Game Awards. Vous l’aurez deviné, il s’agit de Ghost of Tsushima. Attendu depuis des années par les joueurs PC, le titre de Sucker Punch Productions est enfin disponible sur Steam depuis quelques jours. Et derrière Helldivers 2, God of War et Spider-Man, c’est le quatrième meilleur démarrage d’un jeu estampillé Playstation sur la plate-forme. Avec près de 59 000 connexions simultanées à son pic, le jeu s’offre donc une seconde jeunesse.

D’aucun diront que cette sortie sur PC pourrait bien être la rampe de lancement parfaite pour l’arrivée du second volet. Depuis deux ans, on en entend parler, mais le stade des rumeurs n’a jamais été dépassé. Le jeu donnera-t-il de ses nouvelles en 2024 ? Affaire à suivre. On se consolera pour le moment avec le projet au cinéma qui lui semble en bonne voie, preuve que le Japon a le vent en poupe. Et on ne serait pas surpris que d’autres studios prennent rapidement la décision de surfer sur la vague, pour reprendre la célèbre image d’Hokusai.