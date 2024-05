Fiche de perso #31 – Yasuke, du Mozambique à Assassin’s Creed Shadows

Fiche de perso est une rubrique dans laquelle nous tirons le portrait d’acteurs du jeu vidéo, réels ou fictifs, qui pèsent ou ont pesé sur l’industrie. Avec l’annonce de la sortie d’Assassin’s Creed Shadows, nous vous proposons de découvrir l’origine de l’un des personnages jouables du jeu, Yasuke.

Depuis deux jours et la présentation d’un premier trailer, la presse vidéoludique et les fans n’ont quasiment qu’un seul nom à la bouche : Assassin’s Creed Shadows. Chaque nouvelle itération de la saga d’Ubisoft est un événement, et ce quatorzième opus majeur ne fait pas exception à la règle. Vous le savez sans doute déjà mais le jeu proposera de vivre une aventure dans le Japon du XVIème siècle au travers de deux personnages jouables, Naoe la shinobi et Yasuke le samouraï.

Et alors que certains ne peuvent s’empêcher de crier à une nouvelle oeuvre woke absurde mettant en scène un homme noir dans le Japon féodal, il n’en est rien, bien au contraire. Toujours très bien renseignée historiquement, la saga se saisit donc de l’histoire unique du premier samouraï noir de l’histoire pour en faire un de ses protagonistes. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la vie de Yasuke, même si elle se ponctue de quelques zones d’ombres (le jeu ne s’appelle-t-il pas Shadows ?) mérite en effet qu’on s’y attarde un minimum.

Yasuke (dont l’identité est inconnue avant son arrivée au Pays du Soleil-Levant) serait né au Mozambique durant la première moitié du XVIème siècle. Rapidement devenu esclave, puis garde du corps d’un prêtre jésuite italien, il le suit lors de ses nombreux voyages vers l’est, avant de poser avec lui ses maigres bagages au Japon en 1579.

À l’époque au Japon, les rares personnes de couleur étaient souvent considérées comme des attractions et Yasuke ne fait pas exception à la règle. Devenu une créature de foire de part sa couleur de peau, le mozambicain impressionne surtout les locaux par sa carrure, son intelligence et sa force, au point de taper dans l’oeil d’un puissant seigneur local, Oda Nobunaga.

Légué au seigneur par son maître qui repart pour l’Europe, Yasuke quitte son statut d’esclave pour devenir un guerrier samouraï des plus doués dans le cercle le plus proche de son sauveur. Malheureusement, dans une période marquée par les guerres locales au Japon, Oda Nobunaga perd une importante bataille contre un rival et se fait hara-kiri en 1582. Yasuke est fait prisonnier puis contraint à l’exil. C’est ici que les écrits sur le premier samouraï noir de l’histoire prennent fin et nul ne sait aujourd’hui vraiment comment sa vie s’est déroulée à compter de ce moment.

Il sera intéressant de voir les choix faits par Ubisoft dans l’histoire de ce personnage haut en couleurs. Le Yasuke d’Assassin’s Creed sera-t-il une simple incarnation visuelle du personnage historique, ou une part de son histoire véritable sera-t-elle intégrée au scénario ?

« Notre Yasuke est très intelligent, réfléchi et respectueux de la culture qu’il découvre. Et cela fait de lui une sorte de pendant sympathique par rapport à Naoe. Il est aussi un peu mystérieux, et c’est quelque chose que nous verrons se développer à mesure que le jeu progresse » Brooke Davis, directeur narratif associé sur Assassin’s Creed Shadows.

Une chose est sûre, Yasuke pourrait fort ironiquement sortir de l’ombre grâce à Assassin’s Creed Shadows et devenir l’un des samouraïs les plus célèbres de l’histoire. C’est un des pouvoirs des grandes sagas, celui de faire passer des personnages fictifs ou réels dans la lumière. Et qu’on aime ou pas Assassin’s Creed, la saga est de cette trempe là.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le personnage, il est également au centre de nombreux oeuvres déjà parues. Le roman graphique de Frederic Marais (2015) en fait partie, tout comme le manga « L’Homme qui tua Nobunaga » de Akechi Kenzaburo et de Tôdô Yutaka. En 2021, Netflix s’est même intéressé à la vie du samouraï dans une mini-série en six épisodes, dans une version très librement adaptée. Preuve que malgré son histoire méconnue, Yasuke fascine déjà et ce n’est sans doute que le début.