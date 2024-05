Assassin’s Creed Shadows – Japon, personnages, gameplay, tout ce qu’il faut savoir !

Comme prévu, Ubisoft a délivré le premier trailer de Assassin’s Creed Shadows aujourd’hui à 18h. Une première bande-annonce qui, comme il est de coutume avec le géant français, est avant tout là pour nous présenter l’univers et les nouveaux protagonistes de nouvel opus. Pas de gameplay donc, mais bien une proposition en full CGI qui en jette pas mal, avouons-le. Mais comme on ne fait jamais les choses à moitié chez New Game Plus, et plutôt que de seulement vous partager le trailer du jeu, nous avons décidé de partir à la pêche à l’information chez nos confrères pour vous faire un petit topo de ce que nous réserve cette nouvelle entrée dans la licence.

Tout ce qui va suivre n’a rien de la rumeur ou du bruit de couloirs, mais ce sont des informations dévoilées par les développeurs d’Ubisoft à quelques petits chanceux de la presse qui ont pu assister à une présentation de Assassin’s Creed Shadows avant la diffusion du premier trailer ci-dessus. Des sites comme IGN ont donc été conviés à ce rendez-vous, et nous ont donc permis d’en apprendre beaucoup sur ce qui s’annonce comme étant l’un des épisodes les plus aboutis de la saga. Bien évidemment, l’enthousiasme ne doit pas éclipser toute méfiance, surtout avec Ubi, et nous préférons ajouter la mention suivante : sur le papier en tout cas.

Petit tour d’horizon donc de ce que nous avons pu apprendre sur le titre au travers de nos quelques lectures.

Made in Africapan

Le voilà enfin le Assassin’s Creed qui se déroulera au Japon de l’époque féodal, celui-là même tant réclamé par les fans depuis si longtemps. Assassin’s Creed Shadows débutera donc son récit en 1579 et couvrira une partie de l’année 1580. Il nous proposera d’incarner deux personnages au choix et que l’on pourra changer à l’envi, comme l’épisode Syndicate avant lui, alors que des missions pourront être jouer avec les deux héros et d’autres ne seront accessibles qu’avec l’un d’entre eux.

Sauf qu’ici, on n’incarnera pas des jumeaux, mais une shinobi du nom de Naoe, fille fictive de Fujibayashi Nagato, un maître ninja du clan Iga. Il est d’ailleurs l’un des personnages historiques ayant réellement vécu de cet opus. Le second protagoniste de l’histoire n’est autre que Yasuke, qui fut un samouraï ayant véritablement foulé notre Terre, ce qui est une première pour la saga. Ce dernier est originaire du continent africain et devint un samouraï après son arrivée au Japon lorsqu’il entra au service du daimyo Oda Nobunaga.

Entre infiltration et action

Voilà qui promet. Surtout que ces deux protagonistes auront chacun leur propre style de gameplay. Onoe sera bien plus portée sur l’infiltration, elle ne pourra en combat, ni parer, ni contrer ses opposants, mais bénéficiera de possibilités d’évasion qui lui permettront de retourner se plonger dans les ténèbres pour se mettre à l’abri. Elle sera par contre très douée pour ce qui est de se fondre dans son environnement, pouvant utiliser un grappin pour atteindre toute sorte de hauteur, se cacher dans divers endroits, abattre furtivement ses cibles, on pourra même juste les assommer, et sera même en capacité d’éteindre de différentes manières quelques sources lumineuses.

Pour l’occasion, une jauge représentant si ou non, nous sommes camouflés par la pénombre sera de la partie. Le tout sera géré en temps réel grâce aux améliorations apportées à l’Anvil Engine qui s’est vu étoffé d’un système d’éclairage dynamique « novateur » jouant sur la perception des gardes à notre égard. Aussi, et pour ce qui est d’assassiner ou non les quelques NPC qui nous barrent la route, on pourra là choisir aussi bien de les envoyer ad pâtres, mais aussi juste de les assommer pour s’en débarrasser. Là encore, c’est une première et cela encouragera surement quelques run pacifiques de notre part.

Pour ce qui est de Yasuke, il sera lui bien plus porté sur les affrontements armes en main. Doté d’une puissante armure de samouraï, il ne pourra user des méthodes d’infiltration de sa comparse Onoe, mais pourra en revanche bien utiliser toute une panoplie de parades, d’esquives et de contre-attaques pour mettre à mal ses adversaires. Il aura même la possibilité de se servir d’un arquebuse, ce qui lui donnera un avantage non négligeable à distance.

Concernant nos opposants, on n’en sait pas énormément sur eux, si ce n’est que l’on pourra détruire leur armure à force de les toucher, et qu’un nouveau type de PNJ sera présent. Ce dernier ne vous combattra pas, mais ira au contraire prévenir des hommes en mesure de le faire s’il vous repère. Par ailleurs, l’utilisation de l’aigle pour survoler un endroit et marquer cibles et autres éléments importants ne sera plus possible, mais la vision d’aigle revient et permettra toujours de voir à travers les murs vos ennemis.

Niveau armement, nous retrouverons toute une panoplie d’armes d’époques et particulièrement celles que l’on trouvait au Japon. Katana, shuriken, lances, kunai, kusarigama, sont autant d’options que nous aurons à disposition pour nous sortir de situations épineuses. D’ailleurs, et à l’instar dernièrement de Final Fantasy VII Rebirth, chaque arme aura son propre arbre de compétence, libre à nous d’utiliser celle qui nous convient le mieux pour la maximiser.

L’exploration au cœur du système de jeu

Le jeu se concentrera sur la partie centrale du Japon et offrira aux joueurs l’opportunité de parcourir une carte de taille au moins égale à celle de l’épisode Origins. Elle sera comme d’habitude vectrice de diverses quêtes annexes, de trésors et lieux cachés qu’il nous faudra trouver. Cependant, et contrairement à ce qui se faisait auparavant, les point de synchronisation ne feront plus apparaitre tout un tas de points d’interrogation sur la map d’une zone donnée, mais permettra de mettre en surbrillance des points d’intérêts qu’il nous faudra trouver par la suite par nos propres moyens. Voilà qui devrait rabattre un peu les cartes de l’exploration.

D’autant plus que nous aurons l’occasion de visiter plusieurs régions, comme celles de Omi, Iga ou encore Arima. Il y aura la mise en place de tout un système de saisonnalité et chaque saison offrira sa propre direction artistique, de la neige en hiver ou encore un grand soleil en été, et surtout cela changera aussi la donne sur quelques points précis du gameplay. Par exemple, au printemps l’on pourra se cacher dans de bons gros buissons, et en hiver les ennemis resteront bien plus groupés autour de feux de camp, pour ne pas trop souffrir du froid.

Il en va de même pour la météo et du temps qui seront aussi gérés de manière dynamique. Quoi de mieux que de commencer notre infiltration d’un lieu en fin de journée par un temps nuageux et de la finir de nuit sous une pluie battante. On a hâte de voir comment tout ceci rend à l’écran, notamment parce que le moteur Anvil passe un nouveau cap pour gérer tout cela, si on en croit les développeurs.

Pour le reste, nous aurons loisir de visiter villes, villages, fermes et autres comptoirs commerciaux, tous entourés de montagnes et de grandes forêts dans lesquels faunes et flores seront au rendez-vous. Par ailleurs, il sera toujours possible d’utiliser un voyage rapide pour se déplacer d’un point à l’autre, ou de se taper la route à pied ou à cheval, si l’on souhaite se la jouer role play comme de vrais aventuriers.

Role playing game ?

Attardons-nous sur le côté role play justement. Depuis Origins, la saga s’est fait un plaisir d’intégrer nombre d’éléments du jeu de rôle dans son expérience. Ce qui pour beaucoup de « puristes » reste encore une hérésie, alors que si certaines mécaniques étaient assez bancales, on y voyait là plutôt une évolution logique de la formule selon nous. Mais chacun a le droit d’avoir son avis et il semblerait que Assassin’s Creed Shadows intègre toujours quelques notions tirées du RPG.

Ainsi, nos héros auront toujours la possibilité d’utiliser diverses pièces d’équipements et de les améliorer, et chacun d’eux aura aussi un arbre de compétences lui étant dédié. La campagne du jeu sera d’ailleurs non linéaire, et il se pourrait que des choix soient même présents, alors que l’on pourra même gérer une équipe d’espion, via notre repaire, pour les envoyer en éclaireur tâter le terrain et récolter quelques informations utiles à notre quête du moment. Par ailleurs, ce Assassin’s Creed concentrera son scénario sur le meurtre de cibles importantes, et on pourra choisir notre routing et tuer ces personnes dans l’ordre qu’il nous convient.

Pour le reste, il n’y a pas grand-chose à dire, il est clair que certaines choses n’ont pas encore été dévoilées et qu’il nous reste à en découvrir pas mal sur le jeu. Reste qu’Ubisoft a déjà annoncé un Season Pass, une connexion internet obligatoire pour jouer, ainsi que diverses éditions dont vous retrouverez toutes les informations sur la page officielle de Assassin’s Creed Shadows. Un titre qui promet beaucoup et qui sortira donc le 15 novembre prochain sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC.