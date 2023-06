Ghost of Tsushima – Le film puis le second jeu ?

Annoncé en 2021, le projet de long métrage Ghost of Tsushima est depuis bien avare en nouvelles. C’est donc avec une joie à la hauteur de la qualité du jeu que nous avons accueilli les dernières déclarations de Chad Stahelski, le réalisateur du futur film. Au détour d’une interview centrée sur la promotion d’un de ses autres projets, John Wick 4, maintenant disponible en Blu-ray, il n’a rien dévoilé du contenu du film Ghost of Tsushima. Il a par contre indiqué que le projet avançait bien, et qu’il était actuellement en train de travailler à la meilleure manière de finir le film pour permettre une suite.

Cette suite envisagée sera-t-elle un second film ou un second jeu ? Difficile de le savoir pour le moment. En tout cas, il semblerait bien que Chad Stahelski, Sony et Playstation aient l’intention de faire de Ghost of Tsushima une franchise importante du futur. Le contraire aurait été étonnant au vu du succès du jeu sorti en 2020. Vendu à environ dix millions d’exemplaires et acclamé par la critique, le jeu propose une direction artistique de toute beauté mettant en scène le Japon féodal du XIIIéme siècle. Afin de respecter au mieux l’oeuvre originale, Chad Stahelski a d’ores et déjà annoncé que le casting du film serait uniquement composé d’acteurs japonais, qui joueront dans leur langue maternelle. Quoi de mieux pour l’immersion dans ce monde unique ?

Si vous avez eu l’occasion de jouer à Ghost of Tsushima, vous n’êtes pas sans savoir que le jeu se termine sur un choix important à prendre pour le personnage principal Jin Sakai. Le film se cloturera-t-il également sur cette décision cruciale ou le scénariste Takashi Doscher aura-t-il choisi de s’écarter un peu du matériel original ? Seul l’avenir nous le dira. Espérons simplement que le long métrage fasse honneur à l’univers et à certaines des nombreuses magnifiques quêtes proposées dans le jeu, tout en n’oubliant pas de nous proposer quelques surprises et contenus exclusifs. Le réalisateur le sait, et il a pris les devants. Selon lui, son travail principal sera de mettre en avant la palette de couleurs proposée dans le jeu, quitte à exagérer et faire de son oeuvre un tableau vivant.

Les annonces de Chad Stahelski mettent en tout cas fin aux nombreuses attentes d’une suite vidéoludique à Ghost of Tsushima dans un futur proche. L’affaire semble pliée. D’abord le film, hypothétiquement en 2024 ou 2025, et ensuite, il sera temps de s’asseoir autour d’une table pour envisager la suite de la franchise. Chad Stahelski semble déjà avoir fait son choix. Il souhaiterait étendre sa vision de l’oeuvre dans un second film, voire dans une série. Selon lui, il est bien trop difficile d’adapter correctement une oeuvre aussi vaste (rappelons que le jeu demande au moins une cinquantaine d’heures de jeu) en un seul film de deux heures.

Si l’avis est totalement compréhensible, nous avons toutefois du mal à imaginer qu’un second jeu ne voie pas le jour dans le futur, et certaines rumeurs font déjà état d’un début de projet. Aujourd’hui, malgré le succès du premier opus, rien n’assure à Sony et au développeur Sucker Punch un succès au cinéma. Les publics ne sont pas les mêmes, et les conjectures non plus. En revanche, difficile de croire qu’une suite à Ghost of Tsushima développé uniquement pour PS5 ne puisse pas fonctionner. Le public est demandeur, et si Sucker Punch est capable de proposer une nouvelle histoire originale de qualité associée à la puissance de la dernière machine de Sony, le succès devrait être au rendez-vous. En attendant, préféreriez-vous que Ghost of Tsushima se concentre uniquement sur le cinéma ou attendez-vous avec impatience sa suite sur console ?