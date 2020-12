Sept adaptations de licence PlayStation prévues sur nos écrans

Si l’année 2020 a été autant propice pour les joueurs à rattraper des jeux laissés de côté, qu’à mettre des bâtons dans les roues des studios en chamboulant toutes les dates de sortie, on en oublierait presque que depuis quelque temps, les adaptations d’œuvres vidéoludiques ont le vent en poupe.

Cela fait des années que divers réalisateurs s’essayent à transposer nos univers virtuels sur petits et grands écrans, mais ce qui a ramené cette mode sous le feu des projecteurs est le récent démarrage de la série The Witcher sur Netflix, officiellement tirée de la série de romans de Sapkowski, mais pour laquelle les créateurs ont tout de même dû a minima jeter un œil curieux à la version jeu vidéo.

Nul doute que le succès fulgurant du show a inspiré certains, comme nous le prouve cette annonce de PlayStation qui tease sept projets à venir adaptés de ses plus célèbres licences. On connaît déjà plutôt bien deux de ces projets, l’un étant très certainement le prochain film Uncharted avec l’acteur du nouveau Spider-man Tom Holland, et l’autre la fameuse série The Last of Us programmée par HBO et chapeautée par le réalisateur de Chernobyl.

Quant au cinq autres projets prévus dans ce programme dénommé One Sony, le PDG de la firme, Tony Vinciquerra, ne donne aucune indication, mais assure que la plupart seront dévoilés l’année prochaine. Certains retro-gamers ne pourront s’empêcher de penser à la série Twisted Metal officialisée il y a plus d’un an, mais n’ayant donné aucune nouvelle depuis son annonce.

La liste des possibilités est donc encore longue, que ce soit un épique film sur l’ascension parmi les dieux de Kratos ou une possible envie des producteurs de rattraper le désastreux Far Cry d’Uwe Boll, à moins que Sony Pictures ne compte utiliser toutes les licences de Naughty Dog pour nous proposer un dessin animé Crash Bandicoot ou Jak & Daxter. Peu de chances en tout cas que cela soit la déjà trop adaptée saga des Resident Evil, au vu d’une sortie imminente d’une version live sur la plateforme Netflix.

Gardons donc nos radars en alerte de nouveautés, sur les adaptations probables de certaines de nos œuvres vidéoludiques préférées, dans un format plus grand public qui, on l’espère, offrira une version inspirée de ces belles histoires de pixels.