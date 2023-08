Call of Duty Modern Warfare 3 – La révélation approche

Ça y est, le prochain Call of Duty vient d’être confirmé. Et, comme on s’en doutait depuis plusieurs semaines, ce nouvel opus visera bien une parution en cette année 2023 – à l’instar de Warzone 3.0, enfin normalement. Pourtant, on s’en souvient clairement, c’était loin d’être véritablement l’intention première d’Activision. Du moins, était-ce le cas si l’on se fiait aux propos du journaliste de Bloomberg, Jason Schreier, qui généralement ne s’avance pas sans être certain de ses sources.

Selon lui donc, la société en passe de se ranger très bientôt sous le pavillon de Microsoft aurait précédemment décidé de sortir le prochain épisode de la série en 2024. Pour patienter, des plans pour le dernier Modern Warfare 2 auraient été décidés, parmi lesquels comptait un gros DLC. Mais, ça c’étaient sans compter sur des changements objectifs. On apprenait ainsi, en février dernier, qu’Activision avait donné à son projet une autre apparence et qu’il s’agirait d’un nouvel opus qui aurait un lien avec le précédent. Certaines personnes proches du projet parlaient « d’une sorte de standalone qui serait aussi comme une extension au précédent épisode ».

C’est alors sans surprise qu’Activision nous a annoncé il y a quelques jours la parution prochaine, pour le 10 novembre 2023, d’un Call of Duty: Modern Warfare III. Un opus qui se révélera comme il se doit très bientôt. Et plus précisément, ce sera le 17 août où l’on devra, cette fois-ci, avoir droit à une véritable bande-annonce et non à un simple teaser. Un peu comme l’année dernière, avec sa préquelle donc, qui s’était dévoilée quelque peu avant une plus ample présentation à la Gamescom. Un schéma qui devrait encore une fois se reproduire à l’identique.

S’il faut donc attendre encore quelques jours pour avoir une vue plus précise sur ce Modern Warfare 3, on peut d’ores et déjà se contenter d’un petit aperçu mettant en scène le protagoniste principal de l’opus : le dénommé Vladimir Makarov. Celui-ci même qui était opposé aux joueurs au cours des événements proposés par le titre original sorti en 2017. Mais, à ne pas s’y méprendre, le présente itération ne saurait être un simple remake de son matériau d’origine. Un avertissement nécessaire ? Pas vraiment, étant donné qu’il devrait suivre le mouvement initié par le Modern Warfare 2.

Développé par SledgehammerGames, qui prendra ainsi la suite d’Infinity Ward et qui était déjà aux commandes du Modern Warfare 3 de 2011 – quoi de mieux que le studio initial maîtrisant déjà son sujet – le jeu permettra semble-t-il la réutilisation des anciennes données de Modern Warfare 2, que cela concerne tous les opérateurs débloqués, les armes obtenues précédemment ou encore tous les éléments acquis par microtransactions. C’est ce que Activision a notamment déclaré à travers une note de blog, laquelle met également en garde contre quelques spécificités. Tout ne sera pas récupérable ; les éléments inhérents au gameplay propre du jeu précédent ne seront pas concernés. Lesquels exactement ? L’éditeur a tenu à amoindrir le flou autour de cette question par les présent mots :

« Par exemple, si MW3 ne dispose pas du véhicule amphibie tactique ou d’une pièce d’équipement tactique ou létale spécifique dans un mode de jeu, les skins que vous avez débloqués pour ces éléments dans MW2 ne seront pas disponibles dans MW3. »

Bien que limitée donc, cette possibilité peut tout de même interroger autour de l’identité de ce MW3 ? La proposition sera-t-elle vraiment à la hauteur d’un épisode à part entier ? Car oui, on ne peut le nier, cette continuité semble indiquée un lien plus que fort avec son aîné. Reste juste à voir jusqu’à quel point. En tout cas, on ne peut pas nous arrêter d’avoir en tête l’idée qu’il a d’abord été pensé comme un DLC à MW2.