Alzara Radiant Echoes – Un J-RPG français sur Kickstarter

Le J-RPG a indéniablement façonné une partie de l’histoire du jeu vidéo, créant de nombreuses vocations au fil du temps et déchainant des passions aux gré des classiques qui ont été développés, notamment pendant son âge d’or des années 90-2000. On en ressent d’ailleurs toujours ses impacts avec des jeux s’inspirant de cette époque dorée comme Sea of Stars, Eiyuden Chronicles: Hundre Heroes ou Alzara Radiant Echoes, le premier projet du jeune studio français Camelia.

Petit retour en arrière, il y a quatre ans, lorsque le monde s’est éteint pour quelques mois, avec des confinements ayant bouleversés notre appréhension, entre autres, du monde du travail. C’est précisément cet événement qui a été un point de départ pour Emma Delage, fondatrice et PDG de Camelia Studio, laquelle a travaillé sur de nombreuses licences AAA telles que Ghost Recon, Watch Dogs Legion ou Beyond Good and Evil 2.

La voici donc partie pour mener sa propre barque, prototypant dans un premier temps ce projet de J-RPG hommage aux classiques du genre avant de se lancer concrètement dans sa réalisation. La réalisation d’Alzara Radiant Echoes s’accompagnera d’ailleurs de grands noms de l’industrie comme Sakuraba Motoi (compositeur ayant travaillé sur les licences Dark Souls, Tales of ou Star Ocean par exemple) ou Ambe Yoshiro (illustrateur sur Genshin Impact ou Fire Emblem Heroes). Emma Delage explique :

« Nous voulons vraiment nous spécialiser et développer une expertise dans les JRPG. Je suis convaincue qu’en tant qu’entreprise, la meilleure façon de réussir est d’être le meilleur dans ce que l’on fait et en se spécialisant dans un genre spécifique, on construit cette expertise, on bâtit une communauté, on forme des gens qui reviennent dans votre projet. » « Il y a aussi l’approche marché, étant convaincue qu’il n’y a pas assez de JRPG sur le marché, et que les JRPG qui sont sur le marché ne répondent pas vraiment aux besoins des joueurs. Etant moi-même membre de cette communauté, je comprend ce qui manque et ce que nous pourrions faire. »

Difficile de lui donner complètement tort. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que lorsqu’un titre entend remettre sur le devant de la scène le genre, on parle systématiquement d’hommage, signe que cette facette du jeu vidéo est finalement morte ou presque. Seuls quelques résistants arrivent encore plus ou moins à entretenir la flamme.

Alzara Radiant Echoes semble donc parti pour occuper un terrain plus ou moins à l’abandon, mais reste la question du financement. Il y a bien eu quelques capitaux en provenance d’investisseurs étrangers et français (le Fonds d’Aide au Jeu Vidéo par exemple), toutefois, Emma Delage précise que trouver des investisseurs, et notamment en France, est devenu plus compliqué ces dernières années. S’est alors ouverte l’opportunité Kickstarter.

Défendre son projet sur la plate-forme de financement participatif offre de nombreux avantages au studio. Cela peut lui permettre de financer, en partie, son projet, avec ses idées, sans compromis créatif. Et plus la mayonnaise prendra, plus il leur sera simple de trouver des investisseurs pour aider à la réalisation du jeu, le Kickstarter pouvant servir, basiquement, de sondage du marché, permettant de leur démontrer que le projet répond à une demande suffisamment importante.

Mais parlons un peu d’Alzara Radiant Echoes. Inspiré par des titres comme Golden Sun ou Final Fantasy X, nous suivrons les aventures de Kayla et ses compagnons dans un univers régi par la magie des quatre éléments. Ceux-ci seront exploités dans des énigmes environnementales, afin d’évoluer dans les différents lieux explorables

Évidemment, les combats feront aussi la part belle aux attaques élémentaires. Le placement de nos troupes se fera sur deux lignes. La ligne de front, offensive, permettra d’utiliser nos Echo (du Mana en quelque sorte), tandis que les lignes arrière seront principalement là pour le soutien et la recharge de cette ressource magique. Il faudra alors bien gérer ces éléments en échangeant stratégiquement les positions au fil de la bataille, ces échanges permettant par exemple d’ajouter certaines attaques à notre arsenal.

Et l’histoire dans tout ça ? rien que du très classique. Un monde à sauver d’un envahisseur très méchant, lequel, on imagine, va venir troubler la paix du village de notre héroïne principale. Et nous voilà alors parti dans une grande aventure à la recherche des Zals, les divinités élémentaires du montre d’Alzara. Restera à voir si l’histoire arrivera à se sortir des carcans dans lesquels elle semble se fourrer à pieds joints.

Le développement d’Alzara Radiant Echoes n’en étant encore qu’à ses débuts, il reste beaucoup d’éléments sur lesquels il faudra faire la lumière, mais le premier trailer accompagnant la campagne nous laisse plutôt optimiste quant à l’avenir du titre. Il est possible de participer à la campagne de financement du titre sur Kickstarter donc jusqu’au 14 juin prochain pour une sortie du titre prévue en 2026.