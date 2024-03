Preview Eiyuden Chronicle – Vers une digne succession

Nous avions hâte de mettre la main sur le dernier jeu signé Yoshitaka Murayama, malheureusement décédé il y a peu, le 6 février 2024. Créateur, auteur et directeur de la saga Suikoden et autres titres attenants, ce personnage ô combien estimé laisse derrière lui une œuvre fondamentale du jeu vidéo. Notre amour pour le JRPG ne serait sans doute pas le même sans Suikoden. Nous suivions le projet Eiyuden Chronicle depuis sa première annonce, datant de l’E3 2021, facile d’imaginer notre impatience à l’approche de sa sortie.

Après avoir fini sa bêta, que dire sinon que ce jeu fait un bien fou. Eiyuden Chronicle est comme une couette chaude en hiver, un JRPG qui rappelle d’émouvants souvenirs. Même si cette version n’est sûrement qu’un amuse-bouche avant le 23 avril, il était plaisant de passer 4 heures environ, en compagnie de Nowa (qui rappelle beaucoup Kyril de Suikoden Tactics), le protagoniste majeur de cet arc narratif.

Si la patte Suikoden reste bien reconnaissable avec une galerie impressionnante de personnages jouables, on apprécie avoir un groupe muer au fil de l’histoire, s’amenuisant parfois à deux personnages dans des situations critiques tandis que les débuts en fanfare nous montrent le plein potentiel du jeu avec un groupe complet, à savoir 6 personnages.

La bêta a tout de même des limitations assez flagrantes, on sera souvent amené à récolter des matières premières sans vraiment en savoir plus, on récolte en effet de la pierre, de la nourriture mais aussi du bois sans rien en tirer par la suite. Un onglet dans les menus reste inaccessible, on devine qu’une gestion de camp sera sûrement au programme. À voir comment cela se justifie par la suite et quelles mécaniques seront utilisées.

Pour en revenir aux points positifs, la qualité des animations en combat n’aura rien à envier au relativement récent Octopath Traveler 2 ou dans un autre registre Triangle Strategy, celles-ci sont tout simplement superbes. Autre spécificité du jeu qui nous aura estomaqué, les doublages des voix. Si nous n’avons vu que quelques personnages pour l’instant, les doublages sont tous très convaincants et la somme des dialogues est impressionnante.

Au niveau des mécaniques de combat, le jeu ne fait pas vraiment dans l’originalité, il sera possible d’avoir plusieurs lignes de combat, deux pour l’instant, et pareil pour l’ennemi. Il est donc impossible d’aller chercher au corps-à-corps un ennemi retranché en position arrière tout comme un personnage mêlée sera totalement inutile si vous le mettez en arrière ligne.

La nouveauté dans le paysage actuel des RPG du genre réside dans les boss fights avec des mécaniques souvent originales qui viennent ajouter une dimension inédite. Avec plusieurs boss, ces mécaniques étaient à chaque fois totalement différentes. Avec un golem surpuissant qui chargeait une attaque dévastatrice, il était possible d’abriter nos personnages derrières des amas de pierres pour les préserver d’un coup puissant. Sur un autre boss, il fallait enclencher un levier pour actionner une grue qui laissait s’échapper un énorme rocher sur l’équipe en contrebas. Les combats de boss s’annoncent donc originaux.

Vous pourrez équiper vos personnages de manière assez complète, bien qu’il sera impossible de changer l’arme du personnage. Chaque combattant ayant un style de combat prédéfini. Des améliorations de l’arme seront la seule façon d’augmenter l’attaque de vos personnages, les points de défense, entre autres, seront gérés par l’équipement.

Pour ce qui est des compétences, le gain de niveau déverrouillera des slots sur chacun des personnages (qui auront un nombre de slots prédéfinis) permettant de choisir comme bon vous semble une rune qui offrira soit des bonus passifs ou bien rendra disponible une école de magie (eau, feu, etc.).

Les environnements sont entièrement modélisés et possèdent une véritable âme, difficile d’expliquer à quoi cela tient, peut-être que les générations procédurales auront eues raison de votre rédacteur ? Les décors sont donc bien modélisés même si un sentiment de vide, renforcé par une fréquence de combat beaucoup trop basse, viendra souvent obscurcir le tableau.

Nous n’avons aucun mal à dresser un diagnostic plus qu’optimiste sur Eiyuden Chronicle : le jeu saura ravir les fans des Suikoden, sans l’ombre d’un doute. Il sera toutefois difficile de se prononcer pour les nouveaux venus, tant la proposition tend vers un classicisme clairement revendiqué. Pour les amateurs convaincus du JRPG, la nostalgie aidant, sauter dans le bain n’aura jamais été aussi instinctif. Une chose est sûre, vous saurez où nous trouver le 23 avril prochain.